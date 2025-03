TUM Campus Heilbronn: Girl’s & Experience Day 2025

Studieren an der Technischen Universität München (TUM) am Campus Heilbronn bedeutet Internationalität und Exzellenz in familiärer Atmosphäre.

Seit 2018 widmet sich die TUM hier den Herausforderungen und Chancen des digitalen Zeitalters. Zur Auswahl stehen fünf englischsprachige Studiengänge, die Management, Informatik und digitale Technologien kombinieren; das Angebot umfasst zwei Bachelor- und drei Masterprogramme. Am TUM Campus Heilbronn wird man nicht nur fachlich exzellent ausgebildet, sondern auch in der persönlichen Entwicklung gefördert. Dazu bietet die TUM ihren Studenten vielfältige Möglichkeiten, um Auslandserfahrungen zu sammeln. Unmittelbare Einblicke in den Bildungscampus und die technischen und naturwissenschaftlichen Studiengänge mit Campustouren und Schnuppervorlesungen gibt’s am „Girls’ Day“ (Do, 3.4.) und beim „Experience Day“ (27.6.); für jegliche Fragen zum Studium und darüber hinaus steht die Studienfachberatung Rede und Antwort. -pat