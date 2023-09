Umsatzbedingungen leicht gemacht: So holen Sie das Beste aus Ihrem Bonus im Online-Casino

So ist es auch wenig verwunderlich, dass es bspw. beim Verde Casino 25 Euro unmittelbar nach der erstmaligen Registrierung durch NeukundInnen als kostenloses Startergeschenk gibt. Häufig kennen sich eben jene neue Nutzer jedoch nicht mit den genauen Spielregeln der Online-Casinos aus und scheitern deshalb beim Versuch, etwas Zählbares aus der kostenfreien Prämie mitzunehmen, an den sogenannten Bonusbedingungen. Was es mit diesen mysteriösen Anforderungen auf sich hat, thematisieren wir in diesem Beitrag.

Warum gibt es Bonusbedingungen?

Bonusbedingungen existieren aus einem guten Grund. Sie schützen die herausgebenden Online-Casinos vor einer missbräuchlichen Verwendung der Prämien, indem sie dafür sorgen, dass erhaltene Geschenke nicht unmittelbar nach der Gutschrift ausgezahlt werden. Wäre dies der Fall, könnten die Online-Casinos entsprechende Boni nur in sehr limitierter Zahl ausgeben, da die Vergabe entsprechender Prämien sonst als eine Art Gelddruckmaschine angesehen werden könnte. Bei den Bonusbedingungen, die durch Online-Casinos zum eigenen Schutz aufgestellt werden, gibt es verschiedene zentrale Aspekte.

Der wohl wichtigste Faktor bezüglich der Bonusbedingungen einer Prämie ist der mit dem Bonusguthaben verbundene Umsatz. Hierbei handelt es sich um einen Faktor, mit dem das zur Verfügung stehende Bonusguthaben verrechnet wird. Die Summe aus dieser Rechnung stellt den Betrag dar, der umgesetzt werden muss, ehe eine Auszahlung von echtem Geld angefragt werden kann. Erhalten Sie z.B. ein Guthaben von zehn Euro als Bonus im Online-Casino, während der Umsatzfaktor mal 30 beträgt, ist ein Umsatz von 300 Euro erforderlich, um das Bonusguthaben in echtes Geld umzuwandeln.

Die Bonusbedingungen im Überblick

Neben der genauen Anforderung an den zu erzielenden Umsatz gibt es noch weitere Regelungen, die in den Bonusbedingungen der meisten Online-Casinos verankert sind. Hierbei handelt es sich bspw. um die Vorgabe, wie hoch der maximale Einsatz pro Umdrehung mit Bonusguthaben angesetzt werden darf. Bei Boni, die ohne eine Einzahlung ausgeschüttet werden, gibt es zudem oftmals eine Limitierung hinsichtlich der maximalen Summe, die nach Erfüllung aller Bedingungen auf das eigene Konto ausgezahlt werden kann. Oftmals liegt diese im niedrigen zweistelligen Bereich. Boni, die mit einer Einzahlung gutgeschrieben werden, haben nur selten eine solche Bedingung.

Zu den bereits angesprochenen Aspekten kommt meist ein Ablaufdatum, bis zu dem der Bonus erfolgreich genutzt werden muss. Werden die Bonusbedingungen bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig erfüllt, wird der verbleibende Bonusbetrag restlos gestrichen.

Einen Überblick über die spezifischen Bedingungen verschaffen

Natürlich können wir uns an dieser Stelle nicht auf spezifische Zahlen beziehen. Nicht jedes Online-Casino bietet seinen Nutzern dieselben Bonusbedingungen an, weshalb es hierbei oftmals zu enormen Schwankungen kommt. Wie hoch bspw. der geforderte Umsatz angesiedelt ist, hängt dabei auch stark von individuellen Faktoren der Prämie ab. Während kostenfreie Boni häufig ein Limit für die Auszahlung vorweisen, zeichnen sich Boni für die Einzahlung meist durch ihre lange Gültigkeit aus.

Wenn Sie nähere Informationen zu den Bonusbedingungen eines spezifischen Casinos und dessen Angeboten erhalten möchten, ist es empfehlenswert, die entsprechende Website der Plattform zu besuchen. Hier finden Sie i.d.R. Informationen über alle Anforderungen, die im Rahmen der Bonusbedingungen aufgestellt werden. Vergleichen Sie im besten Fall mit den Ihnen vorliegenden Daten die Angebote einzelner Online-Casinos, um sicherstellen zu können, ein wirklich lukratives Angebot anzunehmen. Hierbei müssen Sie zwar einige Minuten zwecks der Recherche opfern, die positiven Auswirkungen eines ausgiebigen Vergleichs können sich bei der Wahl der Prämie allerdings durchaus sehen lassen.

Bonus erfolgreich nutzen: Tipps & Tricks

Nachdem wir Ihnen die einzelnen Aspekte der Bonusbedingungen von Promotionen in Online-Casinos veranschaulichen konnten, möchten wir diesen Abschnitt nun unseren Tipps und Tricks zur erfolgreichen Nutzung der Prämien auf entsprechenden Plattformen nutzen. Hierzu sei vorab gesagt, dass das Spielen in Online-Casinos vor allem einer Sache dienlich sein soll: dem Spaß. Nur weil ein Tipp unsererseits Ihre Gewinnchancen um ein kleines Maß steigern kann, sollte dies nicht gleich bedeuten, dass sich dazu gedrängt fühlen sollten, diesen auch tatsächlich anzuwenden. Vielmehr möchten wir Ihnen näherbringen, wie Sie das Beste aus Ihrem Spiele-Abenteuer herausholen können.

Bevor wir uns jedoch mit der Frage beschäftigen, wie Sie einen Casino-Bonus bestmöglich anwenden können, möchten wir Ihnen zunächst die gängigsten Wege vorstellen, um einen solchen Bonus aktivieren zu können:

Kostenlose Boni für Neukunden beanspruchen

Willkommenspaket für die erste Einzahlung sichern

Boni bei Events und Turnieren freischalten

Nach Bonus-Codes Ausschau halten

An Gewinnspielen der Casinos teilnehmen

Regelmäßig Angebote aus Newslettern aktivieren

RTP, Volatilität & Co.

Wenn Sie einen Bonus im Online-Casino in Anspruch genommen haben, sollten Sie bei der Wahl des nächsten Slots vor allem auf zwei Faktoren achten. Zum einen gibt es für jeden Spielautomaten einen eigenen RTP-Wert. Dieser gibt Ihnen einen genauen Überblick über die Anteile der Einsätze, die in den Topf zur Gewinnausschüttung fließen. Je höher der RTP-Wert ist, desto höher ist dementsprechend die Gesamtsumme der Gelder, die für eine mögliche Auszahlung zur Verfügung stehen. Um möglichst effektiv spielen zu können, sollten Sie daher stets nach Spielen Ausschau halten, die mit einem hohen RTP-Wert versehen sind. Wir empfehlen diesbezüglich Slots mit einem RTP-Wert von mindestens 95 Prozent.

Auch die Volatilität kann von hoher Bedeutung sein, wenn Sie einen Bonus erfolgreich umsetzen möchten. Da Slots mit hoher Volatilität im Schnitt längere Intervalle zwischen einzelnen Gewinnen verzeichnen, sind sie trotz der Tatsache, dass auftauchende Gewinne vgl. hoch ausfallen, für das Spielen mit Bonusguthaben ungeeignet. Slots mit niedriger Volatilität hingegen zahlen zwar im Schnitt geringere Gewinne aus, diese tauchen dafür jedoch deutlich häufiger auf. Vor allem dann, wenn Sie einen gewissen Umsatz erzielen möchten, ist ein Slot mit niedriger Volatilität die ideale Wahl zur Risikominimierung.

Mit diesen Tipps zum Bonus-Abenteuer

Abschließend können wir nur hoffen, dass Ihnen unsere detaillierte Aufarbeitung mit anschließenden Tipps und Tricks dabei geholfen hat, einen besseren Überblick über die Bonus-Vielfalt in der Welt der Online-Casinos erhalten zu können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem nächsten Ausflug ins Online-Casino!