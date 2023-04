Unterschiede beim Spielen zwischen Ost und West

Es wird und wurde schon immer in der ganzen Welt gespielt.

Aber wie es so schön heißt: Andere Länder, andere Sitten und das sollte potenziell auch das Spielen betreffen. Die Asiaten haben bspw. nachweislich schon vor Tausenden von Jahren gern gespielt. Moderne Spiele wie im Verde Cazino sind vorrangig im 17. und 18. Jh. in Italien und Frankreich entstanden. Doch selbst die Casinos im Westen werden allmählich immer mehr von Spielen aus dem Osten beeinflusst, sowie auch die östlichen von jenen im Westen.

Wo genau die Unterschiede liegen, zeigt der folgende Artikel.

Spiele im Osten und Westen

Zunächst sollte man sich anschauen, welche Spiele heutzutage in Casinos überhaupt gespielt werden. Dabei ist es einerlei, ob es sich um landbasierte Casinos oder Online-Casinos handelt.

Blackjack: Blackjack entstand im 19. Jh. in Frankreich und bahnte sich von dort aus über die Neue Welt in Amerika langsam in den Rest der Welt. Das Spiel hat vorrangig zum Ziel, den Kartengeber zu schlagen, indem man mit seinen Karten eine Punktzahl von 21 erreicht oder dieser Zahl zumindest nahekommt. Blackjack gibt es mittlerweile in mehreren Varianten und bietet die höchsten Gewinnchancen, wenn man das Spiel gemeistert hat.

Poker: Poker entstand ein wenig später als Blackjack, jedoch ebenfalls in Nordamerika zu Zeiten des Wilden Westens. Poker zu meistern erfordert mehrere Jahre Übung, die sich durchaus lohnen. Zu Poker werden mehrere Meisterschaften durchgeführt, dank deren Preisgeld man durchaus seinen Lebensunterhalt bestreiten kann – zumindest für eine Zeit. Auch von Poker wurden mehrere Spielvariationen entwickelt.

Baccarat: Dieses Kartenspiel wird weniger gespielt wie Blackjack oder Poker und hat vermutlich seine Wurzeln in Persien. In diesem Spiel wettet man auf einen Kartenstapel, sodass es mehr ein reines Glücksspiel ist. Bei den Varianten Chemin de Fer und Baccarat Banque kann man jedoch ein paar Strategien einsetzen.

Roulette: Zwar von Franzosen entwickelt, aber im 19. Jh. in Deutschland berühmt geworden, ist Roulette. Es gibt allgemein drei Versionen von Roulette, auf denen sich weitere in einem Live-Casino online aufbauen können.

Slots: Der einarmige Bandit ist in Casinos zum Status quo geworden und hat seinen Sprung in die virtuelle Welt geschafft. Einige Spielautomaten ähneln kaum mehr den ersten Slots.

Würfelspiele: Würfelspiele sind in Casinos Klassiker. Man würfelt hierbei zwar nicht gegen andere Spieler, aber wettet auf die Augenzahl eines Wurfs.

Welche Spiele werden vorrangig im Osten und Westen gespielt?

In der modernen Zeit gibt es eigentlich kaum mehr Unterschiede angesichts des Spielangebots zwischen Ost und West. Sowohl in Asien, dem ehemaligen Ostblock, als auch in der westlichen Welt werden Slots, Kartenspiele, Roulette und Würfelspiele gleichermaßen gespielt. Ein paar Spiele aus dem Fernen Osten wurden jedoch in moderne Casinospiele integriert. Dies gilt beispielsweise für das Würfelspiel Sic Bo.

Wenn man sich Slots im Osten anschaut, wird man zwar einige vorfinden, die man aus dem Westen kennt, doch ist das Design anders. Vor allem Slots sind stark von den typisch asiatischen Drachensymbolen geprägt. Diese findet man im Westen ein wenig seltener vor. Entsprechend gibt es nur sehr geringe Unterschiede zwischen Spielen und Spielangebot in Ost und West.

Legalität des Spielens

Während zwar auf der ganzen Welt gern gespielt wird, gibt es durchaus eindeutige Unterschiede in der Rechtslage. In einigen Ländern des Ostens ist Spielen gänzlich verboten.

Interessant ist hierbei vor allem China anzumerken. In China sind Glücksspiele – außer Sportwetten – gänzlich verboten, bis auf einen kleinen Fleck namens Macau. Macau gehörte einst zu Portugal und wurde erst vor wenigen Jahrzehnten an China zurückgegeben. Unter portugiesischem Einfluss entstand in Macau schon Anfang des 20. Jh. ein kleines Spielerparadies, das jährlich zahlreiche Touristen anzog. Nachdem Macau an China zurückgegeben wurde, sah man den Vorteil an der kleinen Spieleroase und erlaubte dort weiterhin Glücksspiele. Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte hat Macau begonnen, Las Vegas in den Schatten zu stellen.

Vor allem in arabischen Ländern sind Glücksspiele verboten und auch der Westen tat sich mit der Legalisierung schwer. Eine Zeit lang wurde es erlaubt, dann verboten und letztlich doch wieder erlaubt. In manchen Ländern finden Gesetze gegen Glücksspiele keinerlei Anwendung mehr, wie es in Irland der Fall ist. Entsprechend ist der Markt teilweise ziemlich unreguliert.

In Europa sind Glücksspiele weitestgehend erlaubt, sowohl in landbasierten Casinos als auch in Online-Casinos. In den USA hingegen wird es von den einzelnen Staaten selbst geregelt, inwiefern Glücksspiele legal sind oder nicht. Ähnlich kann man es mit Deutschland vergleichen, wo bis zum neuen Glücksspielstaatsvertrag 2021 nur Schleswig-Holstein Online-Glücksspiele erlaubte, die anderen Länder hingegen nicht.

Es gibt kaum Unterschiede

Die Spiele in Ost und West mögen teilweise ein wenig anders aufgebaut sein und vielleicht spielt man in Asien lieber Texas Hold’em Poker als im Westen. Im Großen und Ganzen zeigen sich deutliche Unterschiede lediglich in der Legalisierung. Doch hält die bekanntlich keinen leidenschaftlichen Spieler von seinem Hobby ab.