Unterwäschekauf: Tipps für die richtige Wahl

Im Gegensatz zur Oberbekleidung handelt es sich bei Unterwäsche um weitestgehend unsichtbare Textilien.

Sie liegen unmittelbar auf der Haut und bedecken zumeist sensible Körperstellen. Daher sollte man beim Kauf von Unterwäsche besondere Sorgfalt walten lassen, was speziell für Damenunterbekleidung gilt.

Was ist Unterwäsche?

Bei den Herren wird zwischen langer Unterwäsche, Unterhemd, Unterhose und T-Shirt unterschieden. Im Damensegment kommt u.a. Shapewear zum Einsatz. Konkret spricht man von Miederwaren, die stützende wie formende Funktion übernehmen. Im Gegensatz dazu dient ein Unterkleid dem Wärmeerhalt. Das auch unter den Begriffen Combinaison bzw. Unterrock bekannte Textilstück unterfüttert die Oberbekleidung. Bekannteste Stücke der weiblichen Kategorie sind der Büstenhalter (BH) und der Slip. Schnitte und Farben wandeln sich und unterliegen der jeweiligen Mode. Eine Unterform der Unterwäsche bildet die sogenannte Reizwäsche für Damen. Auch ein Korsett Oberteil gehört in den Bereich Reizwäsche.

Was macht Reizwäsche aus?

Die vorrangige Aufgabe der Reizwäsche besteht in ihrer erotischen Wirkung. Wobei diese durch spezielle Passformen (z.B. Push-up-BH, Strapse) Unterstützung erfährt. Ein weiteres Mittel zur Steigerung der erotischen Note besteht im Einsatz der Materialien. Demzufolge besteht Reizwäsche oft aus Spitze, Samt oder Satin. Besitzt die Wäsche eine gehobene bis elegante Note, spricht man von einem Dessous. Auch ein Korsett kann zur Abteilung Reizwäsche gehören. Darüber hinaus besitzt das Korsett formgebende Eigenschaft. In der Regel wird es unterhalb der Kleidung getragen. Bezogen auf seine Funktion und Definition ist das Korsett für Damen ein enganliegender, geschnürter, mehr oder weniger steifer Mieder (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Jennarose.jpg).

Auf Geschmeidigkeit achten

Da Reizwäsche für Damen den Intimbereich tangiert, sollte der Stoff stets hautfreundlich sein. Schadstoffhaltige Produkte sind zu vermeiden. Ebenso ist auf atmungsaktive wie feuchtigkeitsabweisende Materialien zu achten. Gute Reizwäsche verfügt über Elastizität, Geschmeidigkeit und Spannkraft. Baumwolle, Viskose und Seide verfügen über diese Eigenschaften. Was ebenso für Nylon und Kunstfasern gilt. Gemäß ihres Namens sind Kunst- bzw. Mikrofasern hauchdünn und gewährleisten optimalen Tragekomfort (https://www.astratex.de).

Maßnehmen lassen

In puncto Büstenhalter (BH) sollten keine Kompromisse gemacht werden. Nur eine optimale Passform führt zu einer optimalen Erscheinung. Diese wiederum steigert das Selbstbewusstsein jeder Frau. Da sich der weibliche Körper über die Jahre verändert, sollte sich auch die BH-Größe ändern. Was vor fünf Jahren okay war, kann inzwischen überholt sein. Daher ist es sinnvoll, den eigenen Körper regelmäßig „vermessen“ zu lassen. Behilflich dabei ist das Personal in Fachgeschäften für Unterbekleidung. Es unterstützt gern bei der Erstellung persönlicher Maße. Und weiß zudem, welcher BH zu welcher Figur passt (https://www.astratex.de/damen-dessous/).

Kleine Oberweite, große Wirkung

Frauen mit kleiner Oberweite sollten zu folgenden Modellen greifen:

Push-up

Triangel

trägerloser BH

Auch eine sprichwörtliche „Unterlegung“ wirkt sich bei kleiner Oberweite positiv aus. Sie sorgt für Volumen und schafft einen Balkoneffekt. Daher spricht man von einem Balconette-BH. Er eignet sich zuvorderst für Frauen mit A- oder B-Körbchen.

Große Oberweite, große Wirkung

Frauen mit großer Oberweite sind aufgerufen, bei ihren Büstenhaltern auf eine unterstützende Funktion zu achten. Sie teilt die Brüste nicht nur, sondern bewirkt nebenbei eine hebende Wirkung. Deshalb ist in jedem Fall ein BH mit Bügeln zu empfehlen, wobei die Bügel beide Brüste komplett zu umfassen haben. Das Mittelstück, der sogenannte Steg, sollte unmittelbar auf der Haut aufliegen. Wer sein Dekolleté betonen möchte, greift zu einem Halbschalen-BH. Frauen mit ausgeprägten Kurven sei ein Body nahegelegt. Der Einteiler verhilft zu einer tadellosen Figur und kaschiert jegliche Problemzone.