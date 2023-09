Vaping & E-Zigaretten: Ein neuer Trend erobert die Welt

Auch wenn das Erscheinen der ersten E-Zigaretten auf dem Markt schon ein paar Jahre her ist, hat sich ihre wachsende Beliebtheit zu einem Trend entwickelt, der anscheinend nicht aufzuhalten ist.

Der Konsum von E-Zigaretten ist weiterhin auf dem Vormarsch und beansprucht mittlerweile einen großen Teil der Branche des Rauchbedarfs für sich. Dieser Beitrag gibt detaillierte Einblicke in die wichtigsten Fakten, die im Zusammenhang mit dem Dampfen von E-Zigaretten von Bedeutung sind.

Vaping & warum es immer beliebter wird

Der Trend des Vapings ist nicht aufzuhalten. Immer neue Geschmacksrichtungen werden vorgestellt, die technischen Finessen der E-Zigaretten werden immer ausgefeilter und Fachgeschäfte, wie der Dampfi Vape-Shop, haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Dampfen gesellschaftsfähig zu machen. Aufklärend und beratend stehen sie ihrer Kundschaft zur Seite. Doch was ist Vaping überhaupt? Es handelt sich dabei um das Inhalieren von aromatisiertem Dampf aus einer E-Zigarette. Hierbei kann es sich um eine Mehrweg-E-Zigarette handeln oder um eine Einweg Vape. Einweg-E-Zigaretten haben maßgeblichen Anteil an der steigenden Beliebtheit des Dampfens. Sind sie doch praktisch, unkompliziert, fast überall erhältlich und ermöglichen ein spontanes Dampfen. Auch darf man die Zahl derer nicht vergessen, die sich dazu entschieden haben, ein rauchfreies Leben anzustreben. Viele passionierte Tabakkonsumenten versuchen mithilfe von E-Zigaretten ihrem Tabakkonsum abzuschwören. Und wenn man den publizierten Berichten Glauben schenken darf, dann kann ein Umweg über das Dampfen von E-Zigaretten eine große Hilfe sein, um seinen Nikotinbedarf langsam und stetig zu senken.

Wie die E-Zigarette funktioniert

Die einfache Handhabung einer E-Zigarette, insbesondere die Modelle der Einweg-Generation, täuscht oftmals über ihr technisch ausgeklügeltes Innenleben hinweg: Im Innern der E-Zigarette befindet sich ein Tank mit dem Liquid, das mittels eines integrierten Heizelementes erhitzt und in den Aggregatzustand Dampf gebracht wird. Die zur Erhitzung benötigte Energieversorgung erfolgt über einen Akku. Bei Mehrweg-E-Zigaretten ist dieser Akku aufladbar und auch der Liquid-Tank kann bei Bedarf neu befüllt werden. Bei der Variante der Einweg-E-Zigarette sind diese Komponenten nicht mehr einzusetzen, wenn das Liquid aufgebraucht oder der verbaute Akku leer ist. Diese E-Zigaretten müssen dann entsorgt werden. Idealerweise sollte dies nicht über den Hausmüll geschehen, sondern über den Sondermüll. Prinzipiell sind alle E-Zigaretten mit diesem beschriebenen Mechanismus ausgestattet, was aber auch von Hersteller zu Hersteller variieren kann.

Unterschiede zur herkömmlichen Tabak-Zigarette

Der herausstechende Unterschied zwischen einer herkömmlichen Zigarette und einer E-Zigarette ist, dass E-Zigaretten ohne Verbrennung von Tabak auskommen. Sie produzieren keinen, für viele Nichtraucher, recht unangenehmen Rauch oder Qualm und hinterlassen lediglich einen aromatisierten Dampf. Im Allgemeinen werden E-Zigaretten als weniger schädlich als Tabak-Zigaretten angesehen, was sie aber nicht von eventuellen gesundheitlichen Risiken freispricht. Hier müssen noch ausstehende Langzeitstudien für weitere Informationen und Klarheit sorgen.

Fazit: Vaping ist ein anhaltender Trend, der weiter auf dem Vormarsch ist

Auch wenn das Vapen von E-Zigaretten nicht frei von gesundheitlichen Risiken ist, so ist dieser Trend nicht aufzuhalten. Ob es sich nun um Neueinsteiger handelt oder um Raucher, die dem Tabakkonsum abschwören möchten, E-Zigaretten ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Viele aufregende Geschmacksrichtungen, ihr Preis im Vergleich zu Tabakwaren und eine allgemein höhere Akzeptanz bei Nichtrauchern, machen sie zu einem Begleiter für den schnellen, unkomplizierten Nikotinkonsum zwischendurch. Mithilfe der Ausführungen in diesem Beitrag wurde ein wenig Licht in die Welt der E-Zigaretten gebracht, sowie über die Vor- und Nachteile von Vapes berichtet.