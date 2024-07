Verbessern Sie die Sicherheit Ihres Zuhauses mit der Eufy Video Türklingel S330 Add-on Unit & HomeBase S380

Eines der wichtigsten Themen heutzutage ist die Gewährleistung der Sicherheit zu Hause.

In dieser Hinsicht stellt die Eufy Video Türklingel S330 Add-on Unit eine verbesserte Lösung dar, die fortschrittliche Technologien nahtlos mit benutzerfreundlichen Funktionen verbindet, um maximalen Schutz und Seelenfrieden zu gewährleisten – egal, ob Sie zu Hause sind oder nicht.

Dual-Cam-Technologie & Bewegungserkennung

Die Eufy Video Türklingel S330 zeichnet sich durch ihre neue Dual-Cam-Technologie aus. Dadurch bietet diese Türklingel eine beispiellose Abdeckung, indem sie einen größeren Bereich Ihrer Veranda erfasst und gleichzeitig tote Winkel deutlich reduziert. Die doppelten Bewegungsmelder erfassen jede Bewegung und geben Echtzeitwarnungen aus. Diese Funktion ist sehr hilfreich bei der Überwachung von Besuchern, Lieferungen und möglichen Eindringlingen. Delivery Guard sorgt dafür, dass Ihr Paket während der Zustellung sicher ist, und sendet bei der Zustellung Warnungen, damit Sie nie wieder ein Paket verpassen.

Hochauflösendes 2K-Video mit HDR

In all dem steckt das Hauptmerkmal der Eufy Video Türklingel S330: scharfe 2K-Videoauflösung mit HDR. Der hohe Dynamikbereich sorgt dafür, dass jedes Detail Tag und Nacht in kristallklarer Qualität wiedergegeben wird. Hochauflösendes Video zeigt Gesichter, Nummernschilder und andere Details klar und deutlich. Die HDR-Technologie passt Kontrast und Helligkeit automatisch von hellem Tageslicht bis zu schwachen Lichtverhältnissen an, sodass immer lebendige Bilder entstehen – was es einfacher macht, für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause zu sorgen.

Flexible Installationsoptionen

Die Video Türklingel S330 bietet vielseitige Installationsoptionen. Sie können sie als batteriebetriebene Türklingel verwenden, was eine mühelose und kabellose Installation ermöglicht, oder Sie können sie für eine ununterbrochene Stromversorgung in Ihre vorhandene Türklingel einbauen. Diese Flexibilität macht die Installation der Türklingel an jedem beliebigen Punkt in Ihrem Zuhause ziemlich einfach, ohne dass umfangreiche Verkabelung oder professionelle Installation erforderlich ist. Die Batterielebensdauer ist ziemlich robust und ermöglicht lange Nutzungszeiten, bevor eine Aufladung erforderlich ist.

Lokaler Speicher ohne monatliche Gebühren

Der vielleicht größte Vorteil der Eufy Video Türklingel S330 ist ihr lokaler Speicher. Im Gegensatz zu den meisten anderen Sicherheitsgeräten wird Ihnen für die Cloud-Speicherung keine monatliche Abonnementgebühr berechnet; Videos werden lokal auf einer HomeBase S380 gespeichert. Das bedeutet, dass Ihre Daten sicher sind und Sie auf bequemste Weise und ohne laufende Kosten leicht darauf zugreifen können. Die HomeBase S380 bietet ausreichend Speicherplatz, da Benutzer stundenlanges Videomaterial speichern können.

Intelligente Erkennung mit BionicMind

Die HomeBase S380 verbessert alle Funktionen der Video Türklingel S330 dank ihrer intelligenten BionicMind-Erkennung konsequent. Dadurch werden Menschen, Tiere und andere Objekte effektiv und intelligent identifiziert und unterschieden, wodurch Fehlalarme reduziert und genauere Warnungen ausgegeben werden. Diese intelligente Erkennungsfunktion ermöglicht die Benachrichtigung nur über relevante Aktivitäten, um die Effizienz Ihres Heimsicherheitssystems zu verbessern.

Nahtlose Integration mit Geräten – Smarthome

Die Eufy Video türklingel S330 ist so konzipiert, dass sie perfekt in Ihr aktuelles Smart Home passt. Es ist mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel, sodass Sie Ihre Türklingel per Sprachbefehl steuern oder überprüfen können. So können Sie beruhigt sein, da Sie wissen, dass Sie die Sicherheit Ihres Zuhauses immer unter Kontrolle haben, egal ob Sie sich innerhalb oder außerhalb des Gebäudes befinden. So können Sie mühelos auf Live-Videos zugreifen, Aufzeichnungen überprüfen und sogar Einstellungen über die Eufy Security App anpassen.

Fazit

Die Eufy Video Türklingel S330 Add-on Unit und HomeBase S380 wurden für robuste und zuverlässige Sicherheitsfunktionen für Ihr Zuhause entwickelt und sind die Spitzenklasse. Dual-Cam-Technologie, 2K-Videoauflösung, intelligente Erkennung mit BionicMind, keine monatlichen Gebühren durch lokale Speicherung – alles in einem einzigen System, um dem Zuhause des Benutzers einen erweiterten Schutzdienst zu bieten. Aktualisieren Sie Ihr Sicherheitssystem oder installieren Sie ein neues System – diese Video-Türklingel von Eufy S330 und HomeBase S380 wurden entwickelt, um Ihr Zuhause sicher und geschützt zu halten.