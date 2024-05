VHS: Europawahl für Erstwähler

Zum ersten Mal dürfen junge Bürger ab 16 Jahren bei der Europawahl (So, 9.6.) ihre Stimme abgeben.

Aber wie funktioniert die Wahl? Und was sollte man dazu über europäische Politik wissen? Das und vieles mehr thematisiert der VHS-Erstwählerkurs: Was passiert, wenn EU-skeptische Parteien die Mehrheit erhalten? Wo bekommt man verlässliche Informationen her? Welche Medien überprüfen Fakten und entlarven Fake News?

Wer noch nicht weiß, wen er wählen soll, erhält hier Entscheidungsgrundlagen. Alle anderen können mithilfe des Wahl-O-Maten ihren Favoriten testen und mit anderen vergleichen. -pat