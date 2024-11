VHS-Familientag 2024

Demokratie lernen und leben – das klingt selbstverständlich, ist aber im Familienleben und in der Erziehung nicht immer einfach umzusetzen.

An ihrem „Familientag“ legt die VHS Karlsruhe in Koop mit dem Kinderbüro der Stadt den Fokus auf die Demokratie als Lebensform. Sebastian Engelmann, Juniorprofessor und Demokratiepädagoge, geht im Eröffnungsvortrag auf Demokratie als Lebens- und Gesellschaftsform ein. In vier anschließenden Workshops gibt es für Eltern Gelegenheit, das Thema je nach Alter der Kinder und der eigenen Interessen zu vertiefen sowie Anregungen und praktische Tipps zu erhalten – u.a. dazu, wer was entscheiden kann und darf und wie man Beteiligung und Toleranz vorlebt.

Während die Eltern (aber auch Großeltern, Onkel und Tanten) den Vortrag samt Workshop besuchen, können Kinder und Jugendliche aus einem vielseitigen Kursangebot wählen und sich ebenfalls mit dem Thema Demokratie beschäftigen. Mit den Sechs- bis Achtjährigen wird spielerisch der Frage nachgegangen „Wer bestimmt, wie der Hund heißt?“; es gibt aber auch reine Kreativ- und Bewegungskurse für Kinder und Jugendliche sowie für Ein- bis Dreijährige eine Kinderbetreuung. -pat