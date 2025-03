VHS Karlsruhe: Abendschulen

Eine ideale Möglichkeit, parallel zur Berufstätigkeit einen Schulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg zu erwerben, bieten die Abendschulen Karlsruhe jungen Erwachsenen.

In kleinen Klassen unterrichten Lehrer mit langjähriger Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung. Es wird nicht nur Wissen erworben, bei auftretenden Schwierigkeiten gibt’s ebenfalls Hilfestellung.

In persönlicher Lernatmosphäre kann so je nach Vorbildung in drei oder vier Jahren das Abitur abgelegt werden; der Besuch der Abendrealschule führt nach ein oder zwei Jahren zur Mittleren Reife; die Abendhauptschule ermöglicht in zehn Monaten den Hauptschulabschluss. Tel. Beratung unter 0721/985 75-40 oder -49. -pat