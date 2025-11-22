VHS Karlsruhe: Eine Nacht gegen die Einsamkeit
Bildung & Wissen // Artikel vom 22.11.2025
Einsamkeit betrifft vom Jugendlichen bis zur Rentnerin, von Singles bis zu Flüchtlingen viele Menschen. Sie belastet die Seele, kann krank machen – und doch wird kaum darüber gesprochen.
Das SWR-Projekt „Exit Einsamkeit“ soll dies ändern: Mit diversen Einrichtungen, Vereinen und Organisationen setzt der Südwestrundfunk in ganz Ba-Wü und Rheinland-Pfalz ein Zeichen für Verbindung, Begegnung und Zusammenhalt, wenn am Sa, 22.11. während der „Nacht gegen die Einsamkeit“ zahlreiche kleine niedrigschwellige Veranstaltungen Einzelgänger zusammenbringen.
Auch die VHS Karlsruhe schließt sich an: Wer Musik, Theater, Oper, Museen, Tanz und Sprachen zu seinen Leidenschaften zählt, kommt zum „Kulturquiz“, bei dem man sein Wissen in verschiedenen Bereichen einbringen, Neues dazulernen und in der Rategruppe gemeinsam Spaß haben kann. Und das „Speeddating“ birgt die Chance, Gleichgesinnte kennenzulernen und u.U. eine Verabredung zum nächsten Kulturevent anzubahnen (16.30-19 Uhr). Kostenlose Buchung unter Kursnr. 253-30018 auf www.vhs-karlsruhe.de. -pat
