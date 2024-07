VHS: Raus in die Natur

Weiterbilden mit der Volkshochschule Karlsruhe geht auch außerhalb des stillen Kämmerleins!

Bei „Die Wutachschlucht“ kann man z.B. „Deutschlands größten ‚Canyon‘ hautnah erleben“. Als Teil des Naturparks Südschwarzwald ist sie ausgewiesenes Naturschutzgebiet, Bestandteil des Europäischen Vogelschutzgebiets Wutach und Baar Alb und verfügt über einen großen Reichtum an Tier- und Pflanzenarten. Unter Leitung einer Naturpädagogin lassen sich die wunderschöne waldreiche Landschaft samt einem abenteuerlichen Wildfluss erkunden und die vielfältige Pflanzenwelt bestaunen (Fr, 2.8., 8.50-20.50 Uhr, Kursnr. 242-26082).

Eine ebenso „Intensive Naturerfahrung mit Stressprävention und Stärkung des Immunsystems“ bietet das „Waldbaden“, auf Japanisch trendy Shinrin Yoku genannt; eine wissenschaftlich belegte Methode zur Gesundheitsvorsorge und Stressbewältigung. In einem besonderen Waldstück in Karlsruhe mit schmalen Naturpfaden und -oasen werden alle Sinne angesprochen, das Wohlbefinden sowie das Immun- und Nervensystem gestärkt (So, 8.9., 15-17.45 Uhr, Kursnr. 242-26093).

Weitere Infos und Kursideen für den Sommer unter www.vhs-karlsruhe.de. -pat