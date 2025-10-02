VHS: Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag
Bildung & Wissen // Artikel vom 02.10.2025
Hier lernen angehende Smart Surfer, sicherer im Netz zu werden, Browser und Suchmaschinen effektiv zu nutzen, digitale Spuren zu minimieren, Daten zu schützen und Abzocke zu vermeiden.
Die VHS-Reihe besteht aus zwölf auch einzeln buchbaren Modulen, deren Themen vom sicheren Surfen über Streaming, Videoshochladen, Datenschutz, Onlinebanking und mobiles Internet bis hin zu sozialer Vernetzung und digitaler Kommunikation reichen: „Wie nutzt man das Internet?“ (2.10., Kursnr. 253-68055), „Unterhaltungsmöglichkeiten und wie man Risiken im Netz vermeidet“ (9.10., 253-68058), „Mobiles Internet und Datenschutz“ (16.10., 253-68062), „Kommunikation und soziale Medien im Netz“ (23.10., 253-68067), „Ein Blick in die Zukunft des Internets“ (6.11., 253-68071) sowie „Digitale Nachhaltigkeit und Gesundheit“ (13.11., 253-68073). -pat
Do, 17.30 Uhr, VHS Karlsruhe
WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL
VHS: Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag
Bildung & Wissen // Artikel vom 02.10.2025
Hier lernen angehende Smart Surfer, sicherer im Netz zu werden, Browser und Suchmaschinen effektiv zu nutzen, digitale Spuren zu minimieren, Daten zu schützen und Abzocke zu vermeiden.Weiterlesen … VHS: Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag
Freizeit, Kultur & Sport: Was sind die Hobbys der Deutschen?
Bildung & Wissen // Artikel vom 25.09.2025
Samstagmorgen, die Gummistiefel stehen noch feucht vom letzten Garteneinsatz im Flur, auf dem Sofa stapeln sich Bücher neben der Fernbedienung, während draußen die Fahrräder für den nächsten Ausflug bereitstehen.Weiterlesen … Freizeit, Kultur & Sport: Was sind die Hobbys der Deutschen?
Immer mehr Begrenzungen in der EU: Ist ein schrittweiser Abschied vom Bargeld geplant?
Bildung & Wissen // Artikel vom 25.09.2025
Bargeld gehört (noch) zum Alltag vieler Menschen, doch still und heimlich verändert sich seine Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft.Weiterlesen … Immer mehr Begrenzungen in der EU: Ist ein schrittweiser Abschied vom Bargeld geplant?
Laserschneiden für zu Hause: Von der Idee zum Kunstwerk
Bildung & Wissen // Artikel vom 23.09.2025
Früher war präzises Schneiden oder Gravieren komplexer Muster ein Handwerk, das teure, professionelle Maschinen und viel Erfahrung erforderte.Weiterlesen … Laserschneiden für zu Hause: Von der Idee zum Kunstwerk
New Adult Woche 2025
Bildung & Wissen // Artikel vom 20.09.2025
In Abgrenzung zum Jugendroman hat sich ab den späten 2000er Jahren im Buchmarkt für junge Erwachsene die literarische Liebesroman-Subgattung New Adult etabliert.Weiterlesen … New Adult Woche 2025
Angela Mende – Rebalance Yourself
Bildung & Wissen // Artikel vom 20.09.2025
Im Hotel Villa Schindler am westlichen Ufer des Gardasees kann man nicht nur urlauben, sondern auch etwas fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.Weiterlesen … Angela Mende – Rebalance Yourself
Kommentare
Einen Kommentar schreiben