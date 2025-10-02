VHS: Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag

Bildung & Wissen // Artikel vom 02.10.2025

Smart Surfer (Abb.: Getty Images, iStockphoto, Computer mobility and cloud computing concept)

Hier lernen angehende Smart Surfer, sicherer im Netz zu werden, Browser und Suchmaschinen effektiv zu nutzen, digitale Spuren zu minimieren, Daten zu schützen und Abzocke zu vermeiden.

Die VHS-Reihe besteht aus zwölf auch einzeln buchbaren Modulen, deren Themen vom sicheren Surfen über Streaming, Videoshochladen, Datenschutz, Onlinebanking und mobiles Internet bis hin zu sozialer Vernetzung und digitaler Kommunikation reichen: „Wie nutzt man das Internet?“ (2.10., Kursnr. 253-68055), „Unterhaltungsmöglichkeiten und wie man Risiken im Netz vermeidet“ (9.10., 253-68058), „Mobiles Internet und Datenschutz“ (16.10., 253-68062), „Kommunikation und soziale Medien im Netz“ (23.10., 253-68067), „Ein Blick in die Zukunft des Internets“ (6.11., 253-68071) sowie „Digitale Nachhaltigkeit und Gesundheit“ (13.11., 253-68073). -pat

Do, 17.30 Uhr, VHS Karlsruhe

Anfang « Freizeit, Kultur & Sport: Was sind die Hobbys der Deutschen?

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 9 plus 5.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL

Smart Surfer (Abb.: Getty Images, iStockphoto, Computer mobility and cloud computing concept)

VHS: Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag

Bildung & Wissen // Artikel vom 02.10.2025

Hier lernen angehende Smart Surfer, sicherer im Netz zu werden, Browser und Suchmaschinen effektiv zu nutzen, digitale Spuren zu minimieren, Daten zu schützen und Abzocke zu vermeiden.

Weiterlesen …
Outdoor (Foto: Brian Metzler/unsplash.com)

Freizeit, Kultur & Sport: Was sind die Hobbys der Deutschen?

Bildung & Wissen // Artikel vom 25.09.2025

Samstagmorgen, die Gummistiefel stehen noch feucht vom letzten Garteneinsatz im Flur, auf dem Sofa stapeln sich Bücher neben der Fernbedienung, während draußen die Fahrräder für den nächsten Ausflug bereitstehen.

Weiterlesen …
Bargeld (Foto: Christian Dubovan/unsplash.com)

Immer mehr Begrenzungen in der EU: Ist ein schrittweiser Abschied vom Bargeld geplant?

Bildung & Wissen // Artikel vom 25.09.2025

Bargeld gehört (noch) zum Alltag vieler Menschen, doch still und heimlich verändert sich seine Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft.

Weiterlesen …
Laserschneider (Foto: Cemrecan Yurtman/pexels.com)

Laserschneiden für zu Hause: Von der Idee zum Kunstwerk

Bildung & Wissen // Artikel vom 23.09.2025

Früher war präzises Schneiden oder Gravieren komplexer Muster ein Handwerk, das teure, professionelle Maschinen und viel Erfahrung erforderte.

Weiterlesen …
On The Edge Of Seventeen (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

New Adult Woche 2025

Bildung & Wissen // Artikel vom 20.09.2025

In Abgrenzung zum Jugendroman hat sich ab den späten 2000er Jahren im Buchmarkt für junge Erwachsene die literarische Liebesroman-Subgattung New Adult etabliert.

Weiterlesen …
Angela Mende – Rebalance Yourself

Angela Mende – Rebalance Yourself

Bildung & Wissen // Artikel vom 20.09.2025

Im Hotel Villa Schindler am westlichen Ufer des Gardasees kann man nicht nur urlauben, sondern auch etwas fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BILDUNG & WISSEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper