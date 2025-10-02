VHS: Smart Surfer – Fit im digitalen Alltag

Hier lernen angehende Smart Surfer, sicherer im Netz zu werden, Browser und Suchmaschinen effektiv zu nutzen, digitale Spuren zu minimieren, Daten zu schützen und Abzocke zu vermeiden.

Die VHS-Reihe besteht aus zwölf auch einzeln buchbaren Modulen, deren Themen vom sicheren Surfen über Streaming, Videoshochladen, Datenschutz, Onlinebanking und mobiles Internet bis hin zu sozialer Vernetzung und digitaler Kommunikation reichen: „Wie nutzt man das Internet?“ (2.10., Kursnr. 253-68055), „Unterhaltungsmöglichkeiten und wie man Risiken im Netz vermeidet“ (9.10., 253-68058), „Mobiles Internet und Datenschutz“ (16.10., 253-68062), „Kommunikation und soziale Medien im Netz“ (23.10., 253-68067), „Ein Blick in die Zukunft des Internets“ (6.11., 253-68071) sowie „Digitale Nachhaltigkeit und Gesundheit“ (13.11., 253-68073). -pat