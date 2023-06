VHS-Sommerschnuppern 2023

Vom 3. bis 14.7. gibt es die Möglichkeit, zu ganz besonders attraktiven Preisen in viele Themen reinzuschnuppern.

Ob man sich für einen VHS-Kurs interessiert, aber noch nie gebucht hat, bereits einen Kurs gemacht hat und erkunden will, was es darüber hinaus noch für Angebote gibt, oder ob man vor dem Buchen erst mal die DozentInnen kennenlernen will.

Ab Herbst kann dann der passende Kurs besucht werden. Quer über alle Sparten laden über 35 Kurse zum Ausprobieren ein. Man kann Pilates und Qigong kennenlernen, Webseiten erstellen, die Welt der Bowls entdecken, Sprachen probieren, beim Theaterspielen in andere Rollen schlüpfen oder erfahren, was Eltern und ihre Kinder stark macht.

Weitere Infos und Kursideen unter www.vhs-karlsruhe.de. -rw