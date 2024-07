VHS-Sprachkurse zur Reiseauffrischung

Sommer, Sonne, Urlaubszeit!

Ein Sprachkurs an der VHS ist eine gute Gelegenheit, gezielt seine Kenntnisse aufzufrischen, bevor man auf Reisen geht. Wer schon ein wenig in der fremden Sprache gelernt hat und jetzt für den Urlaub die Grundlagen vertiefen will, kann in den Kompaktkursen die wichtigsten Alltagsredewendungen üben – ob nach dem Weg fragen, bei der Kontaktaufnahme, im Hotel und Restaurant oder beim Einkaufen.

So bekommt man in kurzer Zeit einen guten Einblick in die Sprache und dazu noch Tipps für eine Reise nach Frankreich (Französisch ab Fr, 5.7., Kursnr. 242-76190), Italien (Italienisch ab Do, 18.7., Kursnr. 242-77180), Thailand (Thailändisch ab Sa, 6.7., Kursnr. 242-79820), Spanien oder Lateinamerika (Spanisch ab Mo, 15.7., Kursnr. 242-78112). -pat