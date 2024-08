Schon der erste Berlin-Thriller von Vincent Kliesch nach einer Idee von Sebastian Fitzek war 2019 ein „Spiegel Bestseller“.

Im fünften Teil der „Auris“-Reihe macht ein psychopathischer Kollege mit dem absoluten Gehör Jagd auf den forensischen Phonetiker Matthias Hegel – jenem Mann, der das Verbrechen hören kann und der nun ein weiteres Mal mit True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge zusammenarbeiten muss. Kliesch stellt an diesem Abend nicht nur den am 1.7. erschienenen „Tödlicher Schall“ vor; er legt das Buch immer wieder beiseite, um zu erläutern, wie die Geschichte ihre Entwicklung genommen hat und was an Physik und Psychologie so alles drinsteckt. -pat