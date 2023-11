Volkswohnung: Spenden- & Sponsoringportal

Soziales Engagement hat bei der Volkswohnung eine lange Tradition.

Seit vielen Jahren schon werden regelmäßig Vereine und Projekte unterstützt, die in den Quartieren der städtischen Wohnungsgesellschaft aktiv sind, sowie Karlsruher Institutionen, die sich um Menschen in Notsituationen kümmern oder Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Mit dem Launch des Spenden- und Sponsoringportals hat die Volkswohnung vergangenes Jahr eine unkomplizierte Möglichkeit geschaffen, wie Vereine und soziale Organisationen eine Förderung für ihre Projekte erhalten: Über www.volkswohnung.de können Anträge eingereicht werden; vierteljährlich sichtet ein Vergabegremium die Bewerbungen.

2023 wurden bisher neun Projekte in den Quartieren unterstützt; darunter die Bürgergemeinschaft Nordweststadt, die im Juni das dreitägige Fest „Kultur Nordwest“ veranstaltet hat. Ebenfalls bedacht wurde das Diakonische Werk. Im Rahmen des Quartiersprojekts Oberreut entstand die Idee, Bücherschränke aufzustellen. Eine Spende erhielt u.a. der TSV Rintheim für das Konzept der Tennisabteilung „Wir bewegen was – Wir bewegen Rintheim“.

Auch 2024 stehen wieder 30.000 Euro für Projekte aus den Bereichen Bildung, Soziales, Kultur, Sport und Ökologie zur Verfügung. Voraussetzung für die Vorhaben: Sie müssen in Karlsruhe bzw. in Städten und Gemeinden verortet sein, in denen die Volkswohnung Bestand hat oder mit einem laufenden Bauprojekt aktiv ist.

Die Volkswohnung geht mit gutem Beispiel voran und hat mit der AWO eine Kooperationsvereinbarung geschmiedet: Quino, kurz für Quartier Innenstadt Ost, nennt sich das neue Quartierscafé, in dessen Einzugsgebiet die Volkswohnung rund 700 Wohnungen unterhält. Im Rahmen der Quartiersarbeit können hier nun Workshops, Kurse und Veranstaltungen stattfinden. -pat