Vom Brettspielclub zur VR-Arena: Die Region bietet vielseitige Gaming-Angebote

Freunde von Spielen jedweder Art kommen in der Region vollkommen auf ihre Kosten.

Ob man in der Nostalgie einer vergangenen Gaming-Ära schwelgen, klassische Brettspiele auspacken oder auch Hightech-Equipment genießen möchte, hier wird für jede Art von Spielenthusiast etwas bereitgestellt. Ob als Besucher oder Bewohner, Spielfreunde sollten sich diese Freizeitangebote nicht entgehen lassen.

Spiele im Museum

In Karlsruhe kann man im Museum Spiele spielen. Klingt zunächst überraschend, ist im ZKM jedoch längst Alltag. Mit der Dauerausstellung „ZKM-Gameplay – The Next Level“ erwacht hier die Welt, Geschichte, Innovation und Kunst der Videospiele mit eindrucksvollen und interaktiven Exponaten zum Leben. Mit der Ausstellung „Die Welt der Spiele“ im Jahr 1997 war das ZKM sogar eine der ersten Kunstinstitutionen der Welt, in der Videospiele im Kontext der Kunst dauerhaft öffentlich ausgestellt wurden. Bis heute stellen Games ein Highlight im ZKM dar, die sich hier in fünf verschiedenen Themenbereichen erleben lassen.

Doch das ist nicht alles, denn auch der Verein Retro Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Videospielkultur zu pflegen und mit Interessierten zu teilen. In dem Museum in der Schauenburgstraße werden über 100 Videospiel- und Flipperautomaten sowie Spielkonsolen vergangener Generationen ausgestellt. Besucher können diese jedoch nicht nur anschauen, sondern die meisten auch interaktiv ausprobieren. So lebt die Geschichte der Retrospiele in Karlsruhe weiter.

Brett-, Rollen- & Kartenspiele

Auch die Spielkultur der guten alten analogen Spiele wird in der Region großgeschrieben. Hier finden einige regelmäßige Treffen und Turniere in allerlei Klassikern wie Brett-, Karten- und Rollenspielen statt. Besonders bekannt ist der Rollen- und Brettspielverein Thoule 1987. Im Vereinsheim im Herzen von Karlsruhe finden regelmäßig Spielabende und Turniere für Spielbegeisterte aus der Region statt. Ob es ein mit klassischen Brettspielen wie Monopoly und Risiko gefüllter Abend, ein Kampf der Armeen von Miniatures oder auch ein Fantasy-Abenteuer im Tabletop-Rollenspiel ist, hier dreht sich alles um analoge Spiele. Wer lieber privat zu Hause spielen will, kann sich die Spiele auch ausleihen. Der Verein organisiert zudem die Karlsruher Spieletage, zu denen jährlich rund 1.000 Spielbegeisterte erscheinen. In diesem Jahr findet das Event vom 15. bis 17.11. im NCO-Club statt.

Wer sich dagegen im Turnier mit anderen im beliebten Kartenspiel Poker messen möchte, hat dazu in Karlsruhe ebenso die Gelegenheit. Der Toco Poker Club veranstaltet regelmäßig Live-Pokerevents, bei denen Freunde des Kartenspiels mitmachen können. Hier ist zwar ein Buy-in vonnöten, es wird jedoch nicht um den Pott gespielt, sondern um diverse Gutscheine und Sachpreise, anders als es im Casino oder Online-Pokerraum der Fall ist. Im Netz erfreut sich Online-Poker heutzutage großer Popularität, da das Kartenspiel dort im virtuellen Format besonders einfach zugänglich ist und gegen Spieler aus aller Welt oder auch gegen die eigenen Freunde gespielt werden kann. Hier kann man selbst entscheiden, ob man um den Pott oder um Spielgeld spielt. Mit der digitalen Version des Klassikers verliert das Kartenspiel auch weiterhin nicht an Relevanz, was sich auch bei der großen Beliebtheit des Klassikers im physischen Format sehen lässt. Das zeigen die vielen Teilnehmer, die bei den Events des Toco Poker Clubs in Karlsruhe zum Spaß am Spiel mit Gleichgesinnten mitmachen.

Virtual Reality

Möchte man sich dagegen virtuell in komplett neue und fantasievolle Welten stürzen, könnte Virtual Reality genau das Richtige sein. Direkt in Karlsruhe ist aktuell zwar noch keine VR-Arena ansässig, doch man muss nicht weit fahren, um den Sprung in die dritte Dimension zu wagen. So steht in Karlsbad nur rund 20 Kilometer von Karlsruhe die VR-Arena Escape Reality bereit. Der Anbieter hat sich auf Escape-Games spezialisiert, die in den vergangenen Jahren enorme Bekanntheit erlangt haben.

Hier tauchen Spieler über das VR-Headset mit allen Sinnen in das Escape-Game ein, sodass die Geschichte rund um die Rätsel und Geheimnisse in Lebensgröße und auf besonders immersive Weise zum Leben erwacht. Spieler können unter anderem auf einer verlassenen Insel ums Überleben kämpfen, den Weg aus einem magischen Dschungel finden oder auch in die Welt von Alice im Wunderland eintauchen. Das Beste ist, dass all diese Spiele mit Freunden erlebt werden können, während man gemeinsam versucht, die Rätsel zu lösen und Herausforderungen zu meistern.

Spiele aller Art gehören unlängst für einen Großteil der Deutschen zum Alltag. In und um Karlsruhe wird die Spielkultur großgeschrieben, sodass Spielenthusiasten hier allerlei Angebote finden, durch die sie in verschiedene Gamewelten tauchen und sich mit Gleichgesinnten verbinden können.