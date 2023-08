VR in Online-Casinos: Wie wird Metaverse die Online-Casinos verändern?

Es wird keine Zukunft ohne VR geben.

Die virtuelle Realität, Virtual Reality, ist bereits in vielen Bereichen vorgedrungen und konnte innerhalb der vergangenen Jahre für nachhaltige Veränderungen sorgen. Es wird auch nur eine Frage der Zeit sein, bis die Spiele im Online-Casino nicht mehr über den Bildschirm oder das Display verfolgt werden, sondern mit der VR Brille.

Noch ist unklar, wohin die Reise gehen wird

Was vor Jahren noch undenkbar war, ist heute bereits möglich: Die Virtual Reality ist auf der Überholspur und wird einige Bereiche des täglichen Lebens völlig auf den Kopf stellen. Neuartige Technologien sorgen für nachhaltige Veränderungen – oft wird erst viel später klar, welche Auswirkungen die eine oder andere Technologie gehabt hat.

Ein gutes Beispiel mag etwa das mobile Endgerät sein: Waren Handys vor Jahren nichts anderes als ein mobiles Telefon, so handelt es sich bei den heutigen Smartphones um kleine Computer mit integriertem Fotoapparat.

Auch wenn VR noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, so kann man sich zumindest eine Vorstellung davon machen, was den Menschen in absehbarer Zeit erwarten wird. Und das wird wohl noch problemlos übertroffen werden. Vor allem, wenn man einen Blick auf das geplante Metaverse wirft.

Metaverse: Wann wird das Projekt gestartet?

Noch ist unklar, wann das komplexe Metaverse an den Start geht. Aber Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook (jetzt Meta), hat bereits mit der Konkurrenz zu kämpfen. Denn asiatische Softwarehersteller darf man nicht unterschätzen – im asiatischen Raum gibt es bereits einige Projekte, in deren Mittelpunkt die Virtual Reality steht.

Doch was darf man sich vom Metaverse erwarten? Es handelt sich letztlich um einen Raum, in dem sich der Mensch aufhalten kann. D.h., der Mensch schafft eigene Räume, kann diese mit anderen Personen aufsuchen und so räumliche Distanzen überwinden. Eigentlich kann man sagen, es ist ein Update des Videoanrufs, der seit Jahren möglich ist.

Die Revolution der Glücksspielbranche

Die Glücksspielbranche ist ein Bereich, der seit geraumer Zeit durch neuartige Technologie stark verändert wurde. Und Experten sind der Überzeugung, dass sich die Glücksspielbranche erst am Anfang ihrer Veränderungen befindet.

Die Casinos wurden nicht nur durch das Internet völlig revolutioniert und in das World Wide Web verlagert; durch das mobile Endgerät kann heute immer und von überall aus auf das Spielangebot der Online-Spielbanken zugegriffen werden. Doch wie werden Online-Casinos aussehen, wenn das Metaverse gestartet ist?

Wird es eine Spielhalle im Metaverse geben? D.h., der persönliche Raum wurde erstellt, danach wird man ins Online-Casino gehen? Kann man mit Freunden, die zwar körperlich woanders sind, dennoch gemeinsam Poker spielen oder bei Roulette auf dieselben Zahlen setzen?

Woran erkennt man, dass der Anbieter seriös ist?

Wer auf der Suche nach einem Online-Casino ist, sollte unbedingt hinter die Kulissen blicken und überprüfen, ob der Anbieter seriös ist. Ist der Anbieter verifiziert bzw. hat das Online-Casino eine Lizenz, so kann man davon ausgehen, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Es gibt aber auch ohne Casinos ohne Regulierung bzw. Lizenz.

Casinos ohne Verifizierung: Beste Anbieter findet man im Zuge eines Vergleichs – wer unsicher ist, ob der Anbieter seriös ist, kann auch jederzeit einen Blick auf die im Internet zu findenden Test- und Erfahrungsberichte werfen.

Neue Technologien könnten VR nachhaltig revolutionieren

Natürlich kann es auch sein, dass ganze Spielautomaten im Wohnzimmer projiziert werden können. Im Idealfall könnte eine neuartige Technologie derartige Impulse möglich machen - das heißt, die Slots werden in die eigenen vier Wände gebracht und Animationen realistisch dargestellt. Wer weiß, was auf einmal während „Book Of Ra“ passieren kann, wenn hier mit entsprechender Technologie gearbeitet wird?

Einige Online-Casinos bieten schon das VR-Erlebnis an. D.h., es gibt hier schon durchaus spürbare Veränderungen, die wohl in absehbarer Zeit noch intensiver werden können. Aber auch wenn sich die Technologien verbessern und die Branche in eine neue Richtung lenken, ist dennoch Vorsicht geboten: Nicht jedes Online-Casino ist empfehlenswert – nicht jeder Anbieter hinter einem Online-Casino ist seriös.