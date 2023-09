Waldorfpädagogik im 21. Jh.

1919 wurde die erste Waldorfschule eröffnet.

In den vergangenen 100 Jahren hat sich ihre Pädagogik über den ganzen Globus verbreitet – weltweit gibt es über 1.100 Schulen, in Deutschland 254. Was hat sich seither verändert? Wie reagiert die Waldorfpädagogik auf die Zeitenlage? Wie antwortet sie auf die Digitalisierung? Welche Fähigkeiten erfordert ein Handeln innerhalb globalisierter Wirtschaftsprozesse? Wie entstehen Ziele, Orientierung und Sinnerfahrungen?

Wie erlernen junge Menschen soziale Verantwortung? Welchen Beitrag leistet schulische Erziehung für die gesundheitliche Entwicklung? Wie entwickeln Kinder ein verantwortliches Verhältnis zu unserem Planeten? Und wie kann sich eine Einrichtung so verwalten, dass PädagogInnen Freude an der Arbeit haben und Eltern in die Gestaltungsprozesse einbezogen werden?

Der Vortrag von Dr. Andre Bartoniczek erläutert, was ideelles Engagement vor dem Hintergrund der ideologischen und totalitären Verwerfungen des 20. und 21. Jh. bedeutet und geht auch darauf ein, welche Ansätze die veranstaltende Freie Waldorfschule Karlsruhe (Neisser Str. 2, www.waldorfschule-karlsruhe.de) verfolgt. -pat