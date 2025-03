Wanderlust Südliche Weinstraße

Wälder, Weinberge und Wiesen – die Südliche Weinstraße ist ein Paradies für Wanderer!

Mit der neuen Broschüre „Wanderlust“ stellt der Verein Südliche Weinstraße 23 abwechslungsreiche Touren vor, die die Vielfalt der Region widerspiegeln. Die zum Saisonstart überarbeitete Ausgabe bietet detaillierte Wegbeschreibungen, Karten, Höhenprofile und GPS-Daten für jede Strecke: Der Pfälzer Weinsteig ist ein 172 Kilometer langer Prädikatsweg, der durch Weinberge, Winzerdörfer und das Biosphärenreservat Pfälzerwald führt, inkl. beeindruckender Ausblicke auf die Rheinebene.

Auf dem Kunstpfad in Kirrweiler, Maikammer und St. Martin gibt es malerische Landschaften, moderne Skulpturen und andere kulturelle Highlights zu entdecken. Besonders charmant: der spannende Einblicke in die Geschichte und Natur der Region wie den Biotopweiher Alte Tongrube, historische Kirchen und den Rastplatz am Setzerberg umfassende Rundweg „Göcklingen 360 Grad“. Zu jeder Tour gibt die handliche Broschüre praktische Infos – von Einkehrmöglichkeiten bis hin zu Sehenswürdigkeiten entlang der Wege. Über einen QR-Code gelangen Wanderer zu detaillierten Tourenbeschreibungen und herunterladbarer GPS-Daten.

„Wanderlust“ ist für zwei Euro bei der Zentrale für Tourismus Südliche Weinstraße in Landau, bei allen Büros für Tourismus der Region sowie via www.suew-shop.de erhältlich. Bundle-Angebot: Wenn die Broschüre gemeinsam mit dem „Viel Pfalz Extra: Pfälzer Hüttenerlebnis“ gekauft wird, gibt’s online einen „Ice Bag“-Weinkühler gratis dazu. -pat