Wann ist die beste Zeit für bedruckte Geschenke?

Bedruckte Geschenke eignen sich ganzjährig für treue KundInnen, bewährte Geschäftspartner und zuverlässige Mitarbeiter.

Wenn die Weihnachtszeit vor der Tür steht, überlegen Firmen stets, wie sie mit kleinem Budget diese Gruppen erfreuen. Sie können hierfür bspw. Handtücher und Trinkflaschen bedrucken lassen.

Trinkflaschen & Handtücher bedrucken lassen: Werbegeschenk mit großem Effekt

Wenn Sie Handtücher und Trinkflaschen bedrucken lassen, erzielen Sie mit relativ kleinem Einsatz einen beträchtlichen Effekt. Die Kunden freuen sich über die nützlichen Werbegeschenke und tragen Ihren Namen in die Welt hinaus. Beide Artikel, bedruckte Handtücher ebenso wie bedruckte Trinkflaschen, sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Mit dieser Art der Werbung gewinnen beide Seiten, Ihre Kunden ebenso wie Sie. Jedes Unternehmen bindet damit Bestandskunden und weckt die Aufmerksamkeit von möglichen Neukunden.

Welche Werbezwecke erfüllen bedruckte Trinkflaschen?

In Sportvereinen und Fitness-Studios, im Radsport, in der Schule und im Büro brauchen die Menschen Trinkflaschen. Sie lieben diese besonders mit einem pfiffigen Aufdruck. Universitäten verschenken bedruckte Trinkflaschen gern an ihre Studenten. Wenn Sie Trinkflaschen bedrucken lassen, tragen Sie Ihre Werbebotschaft auf den riesigen Campus hin zur konsumfreudigen Zielgruppe von morgen. Auch auf Messen ist die individuelle Trinkflasche sehr gefragt. Verteilen Sie die individualisierten Wasserflaschen schnell unter den Messebesuchern und nutzen sie den Werbeeffekt der kleinen Geschenke. Nicht zuletzt ist die eigene Belegschaft dankbar für bedruckte Trinkflaschen.

Bedruckte Handtücher als persönliches Geschenk

Bedruckte Handtücher haben mehr noch als Trinkflaschen einen sehr persönlichen Touch. Ihre Besonderheit liegt in ihrem speziellen Nutzen, denn wir brauchen Handtücher immer und überall. Damit erzielen Sie die maximale Werbekraft. Dieses selbst gestaltete Give-away ist ein hervorragendes Geschenk für Mitarbeiter auf der Firmenfeier. Doch auch Ihr langjähriger Geschäftspartner freut sich sehr, wenn Sie für ihn Handtücher bedrucken lassen. Firmen, die Möbel oder Wäsche verkaufen, legen nach einem Großeinkauf des Kunden gern ein bedrucktes Handtuch als Präsent und Dankeschön bei. Es gibt die personalisierten Handtücher aus verschiedensten Stoffen, so u.a.:

Baumwolle

Nylon

Leinen

Polyester Kunststoff

Sie wählen bei Ihrer Bestellung dieses Material selbst aus. Wir gestalten anschließend Ihre Handtücher daraus nach Ihren individuellen Wünschen. Die Varianten können klassische Badehandtücher (groß oder klein), Strandtücher, Duschtücher, Sporthandtücher, Saunatücher, Gästetücher oder Hamamtücher sein. Durch die Farbauswahl zeigen Ihre Handtücher nicht nur Ihr Logo, sondern auch die Grundfarbe Ihres Corporate Designs. Mit einem vollflächigen Aufdruck bleibt das Handtuch nachhaltig im Gedächtnis ihrer Kundschaft.

Aufdruck auf Handtücher & Trinkflaschen in jeder gewünschten Menge

Wir geben selbstverständlich Mengenrabatte, wie Sie beim Bestellvorgang selbst feststellen. Doch auch sehr kleine Mengen bis zu einem einzigen Stück sind nicht teuer. Sie können den Preis für Ihre Bestellung auf der Website selbst berechnen. Wählen Sie ein Produkt aus und klicken Sie auf „Preis berechnen“. Erstaunlich, aber wahr: Bedruckte Werbegeschenke sind durch moderne Technologien unglaublich günstig geworden! Kein Unternehmen verzichtet heute noch auf ihren effektvollen Einsatz. Überraschen Sie Kunden, Freunde, Vertragspartner, treue Kolleginnen und Kollegen und selbstverständlich auch Familienangehörige mit der hübschen Idee eines bedruckten Handtuchs oder der Trinkflasche mit Aufdruck. Ein Sportler freut sich über beides zugleich. Gestalten Sie ein kleines Package mit Handtuch und Trinkflasche in einem einheitlichen Design!