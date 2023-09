Wann kann in Deutschland legal gekifft werden?

Als die Ampelregierung im Herbst 2021 ihren Dienst antrat, war eines ihrer dringlichsten Anliegen die Legalisierung von Cannabis.

In der Cannabis-Branche knallten schon die Korken, als im Koalitionsvertrag die „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in lizenzierten Geschäften“ festgeschrieben wurde.

Nachdem knapp die Hälfte der Legislaturperiode vorüber ist, steht ein Gesetzentwurf fest, der dieses Unterfangen manifestiert. Allerdings musste Gesundheitsminister Karl Lauterbach einige Änderungen einbauen, sodass die Legalisierung nun in abgeschwächter Form daherkommt. Zudem sind noch weitere rechtliche Hürden zu überwinden. Bisher ist davon auszugehen, dass im Januar 2024 der erste legale Joint in Deutschland angezündet werden darf.

Das Cannabis-Verbot & seine Ursprünge

In Deutschland wird der 10.12.1929 als der Tag festgehalten, an dem das Cannabisverbot eingeführt wurde. Der Reichstag beschließt auf internationalen Druck das sogenannte Opiumgesetz. Die Herstellung und der Verkauf von Opium und Cannabis wurde dabei ausschließlich auf medizinische und wissenschaftliche Zwecke beschränkt.

Das Opiumgesetz wurde 1971 in das sogenannte Betäubungsmittelgesetz (BTMG) integriert. Seitdem sind hierzulande Anbau, Handel, Kauf und Besitz von Cannabis und Cannabis Samen strafbar.

Bundestag gibt Cannabis 2017 zu medizinischen Zwecken frei

Die Kritik am rigiden Vorgehen gegen Cannabis wurde stetig lauter. Cannabis ist für viele Menschen keine harte Droge wie Heroin oder Ecstasy. Vielmehr erkennen sie in der Jahrtausende alten Heil- und Nutzpflanze eine Menge Vorzüge für Körper und Seele.

Auch in der Wissenschaft wird Cannabis inzwischen mit anderen Augen betrachtet. Schon 2017 wurde es für medizinische Zwecke freigegeben. Aus dieser Perspektive ist die aktuelle Legalisierung für den Freizeitgebrauch nur ein folgerichtiger Schritt.

Ampelregierung will Cannabis bis Ende 2023 legalisieren

Die Koalitionspartner stimmen überein, dass die bisherige Verbotspolitik gescheitert ist. Parallelen zur Prohibitionszeit der USA der 2023 Jahre des vergangenen Jahrhunderts sind unübersehbar. Damals brachte ein Alkoholverbot einen Anstieg der Kriminalität in Form eines grassierenden Schwarzmarktes mit sich und die Bevölkerung litt unter der mangelnden Qualität der unter der Hand verkauften Produkte.

Welche Ziele verfolgt Berlin mit der Legalisierung?

Daher hat sich die Regierung dazu entschlossen, das Verbot so schnell wie möglich aufzuheben. Sie verfolgt dabei die folgenden Ziele: