Was ist ein Büroplan?

In der heutigen Welt sind Büropläne, oft interaktive, digitale Layouts eines Arbeitsplatzes, die alle Annehmlichkeiten und Räume wie Schreibtische, Besprechungsräume, Lagerräume, Lieferbereiche, Frontdesks, Notausgänge, Toiletten, Laderampen und mehr zeigen.

Ihr Hauptzweck ist die Orientierung und Navigation – oder buchstäblich das Finden des Weges in einem Arbeitsplatz. Ein interaktiver Büroplan, oder auch Raumbuchungssysteme genannt, kann auf einem Smartphone, Desktop oder sogar einem Bildschirm im Büro angezeigt werden und ermöglicht es dem Benutzer, mit verschiedenen Teilen des Büros zu interagieren, um zusätzliche Informationen anzuzeigen.

Z.B. kann ein Wissensarbeiter einen Büroplan verwenden, um herauszufinden, wo ein Kollege sitzt. Ein Labortechniker kann einen Büroplan verwenden, um herauszufinden, welchen verfügbaren Laborraum er für sein bevorstehendes Projekt buchen kann. Ein Produktionsbetrieb könnte alle Notausgänge in einem Büroplan aus Sicherheitsgründen anzeigen.

Vorteile eines Büroplans

Die Navigation in einem großen oder komplexen Arbeitsumfeld kann schwierig sein, insbesondere für neue Mitarbeiter oder Besucher im Büro. Ein interaktiver Büroplan kann den Stress beim Finden von Wegbeschreibungen zu einem Schreibtisch, einem Kollegen oder einem Arbeitsbereich erleichtern.

Hier sind vier Vorteile einer interaktiven Arbeitsumgebungsplan für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter:

1. Ermöglicht das einfachere Auffinden von Kollegen & Besprechungsräumen

Interaktive Büropläne erleichtern es den Mitarbeitern vor Ort, einander zu finden, indem sie eine detaillierte Ansicht zeigen, wo sich jeder befindet. Personen können nach Namen suchen oder ihren individuellen Plan einsehen. Sie können sogar ihre Lieblingskollegen mit einem Stern markieren, um es einfacher zu machen, sie auf dem Plan zu finden. Dies spart nicht nur Zeit, sondern ermutigt und befähigt die Mitarbeiter auch dazu, besser mit Kollegen zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren.

2. Optimiert das Flächenmanagement

Das Flächenmanagement ist ein wichtiger Aspekt der Büroorganisation. Es schafft einen besseren Arbeitsplatz für die Mitarbeiter und ermöglicht es den Büroverantwortlichen, ihre Budgets im Auge zu behalten. Ein interaktiver Büroplan ermöglicht es den Unternehmensführern, eine Gesamtübersicht über ihre gesamte Fläche zu erhalten. Dies kann ihnen helfen, ihre Gestaltung besser zu organisieren und Flächenprobleme leichter zu erkennen. Büroverantwortliche können Fragen beantworten wie: Gibt es zu viele Schreibtische in der Nähe von Gemeinschaftsbereichen? Oder ist ein Labor mit gefährlichen Chemikalien zu nahe an einem stark frequentierten Bereich?

Indem sie ihre Beobachtungen aus dem Büroplan mit Nutzungsanalysen von ihrer Arbeitsplatzplattform kombinieren, gewinnen die Führungskräfte Vertrauen in datengesteuerte und effektive Veränderungen im Raum.

3. Verbessert das Raumbuchungserlebnis

Die Schaffung eines großartigen Arbeitsplatzerlebnisses geht darum, Ineffizienzen zu optimieren. Manchmal kann eine bedeutende Verbesserung des Arbeitsplatzes aus etwas so Einfachem wie der Vereinfachung der Buchung eines Besprechungsraums resultieren. Mit einem interaktiven Büroplan, wie in der Unspot-App, können Mitarbeiter schnell scannen, welche Besprechungsräume oder Arbeitsbereiche in Echtzeit verfügbar sind, basierend auf ihrer Farbe. Grün bedeutet „Bitte buchen“, Rot bedeutet „Versuchen Sie es mit einem anderen Raum.“

4. Ermöglicht Anpassung

Eine Arbeitsplatzkarte trägt erheblich zum Wohlbefinden der Mitarbeiter und zum allgemeinen Geschäftserfolg bei. Arbeitsplätze können sich jedoch verändern, daher ist es wichtig, diese Veränderungen in Ihrer interaktiven Karte zu berücksichtigen. Stellen Sie sich z.B. vor, Sie haben einen zusätzlichen Notausgang und einen Raum für Mütter in Ihren Arbeitsbereich aufgenommen. Mit Arbeitsplatzkarten können Sie Ihre Karte entwerfen und ändern, bevor Sie sie für Ihre Mitarbeiter veröffentlichen. Sobald alles bereit ist, können Sie dieses Update freigeben, und Ihre Mitarbeiter haben dann eine aktualisierte, lebendige interaktive Kartenerfahrung.

