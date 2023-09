Was leisten Treppenlifte?

Die Seniorenschaft bringt verschiedene Einschränkungen mit sich, etwa im Hinblick auf die eigene Mobilität.

Dies betrifft u.a. Menschen, die sich in fortgeschrittenem Alter befinden, aber in ihren eigenen vier Wänden leben. Damit dieser Zustand möglichst lange andauert, besteht die Möglichkeit, einen Treppenlift zu installieren. Das Gerät erhöht den Grad der Selbstständigkeit und hilft SeniorInnen dabei, ihre Bewegungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Diese Treffenliftarten stehen zur Verfügung

Es gibt diverse Arten von Treppenliften. Welche Ausführung für wen geeignet ist, hängt vom Einsatzort und der individuellen Nutzung ab. Folgende Lifte können installiert werden:

Sitzlift

Stehlift

Plattformlift

Hublift

Sitzlift & Stehlift

Der Sitzlift verfügt namensgemäß über eine Sitzeinheit und ist für gerade wie kurvige Treppenverläufe geeignet. Er wird i.d.R. über eine direkt am Sitz befindliche Steuerungseinheit bedient. Wer nicht sitzen möchte oder kann, sollte zu einem Stehlift greifen. Er verfügt über eine Standfläche. Die Sicherheit der stehenden Person wird durch einen Gurt oder ein Geländer gewährleistet.

Plattformlift & Hublift

Ein Plattformlift empfiehlt sich für Menschen, die einen Rollstuhl nutzen. Der Stuhl wird auf die Plattform gefahren, die sich im Anschluss auf- oder abwärts bewegt. Der Nutzer kann sich währenddessen an einem Geländer festhalten. Der Hublift kommt zum Einsatz, wenn kein Treppenlift verbaut werden kann. Er befindet sich auf einer senkrecht montierten Schiene, die nach oben und unten fährt. Der platzsparende Hublift ist wahlweise mit einem Sitz oder einer Plattform lieferbar. Zudem bildet der Lift eine sinnvolle Alternative für den Außenbereich.

Treppenlifte von Handicare

Sämtliche Modelle finden sich im Angebot der Firma Handicare Treppenlifte. Der deutschlandweit vertretene Anbieter passt sich den Bedürfnissen sowie der wohnlichen Umgebung des Nutzers an. Eine individuelle Beratung gehört zum hauseigenen Service. Mehr Infos bietet die Internetseite handicare-treppenlifte.de/modelle.

Technisches Transportmittel

Der korrekte Begriff für Treppenlifte, Stiegenlifte und Treppenaufzüge lautet „Treppenschrägaufzug“. Aus technischer Sicht handelt sich um ein Transportmittel, das eine Last über ein (Treppen-)Bauwerk hinweg befördert (de.wikipedia.org/wiki/Treppenschrägaufzug).

Aufwandskosten

Die Kosten für einen Treppenlift sind von folgenden Faktoren abhängig:

Länge der zu überbrückenden Strecke

Art des Treppenlifts

Anzahl der zu überbrückenden Etagen

Bauliche Gestaltung der Treppe

I.d.R. ist für einen Treppenlift eine vierstellige Summe einzukalkulieren.

Fördermöglichkeiten

Da der Kostenfaktor in Sachen Treppenliftanschaffung nicht unerheblich ist, besteht die Möglichkeit, finanzielle Hilfen in Anspruch zu nehmen. So sind fast alle Krankenkassen bereit, einen Zuschuss zu leisten. Die Höhe des Zuschusses beträgt in der Regel 4.000 Euro pro Person. Voraussetzung ist das Vorliegen eines Pflegegrades. Ob dieser gering oder hoch ausfällt, ist unerheblich. Der Antrag auf „altersgerechte Wohnraumanpassung“ sollte zwingend vor dem Einbau der Liftanlage erfolgen. Auf diese Weise reduziert sich der Eigenanteil des Kunden um eine gewichtige Summe.

Voraussetzungen für den Einbau

Obgleich es aus technischer Perspektive fast immer möglich ist, einen Treppenlift einzubauen, müssen gewisse rechtliche Voraussetzungen erfüllt sein. Entscheidend ist hierbei, ob der Lift in einem Eigenheim, in einem Mehrfamilienhaus oder in einer Mietwohnung verbaut wird. Besitzt der Antragsteller ein Eigenheim, ist keine Genehmigung vonnöten. Bei einer Mietwohnung beziehungsweise einer Nutzung in einem Mehrfamilienhaus hat eine Prüfung der baulichen Bedingungen zu erfolgen. Erst, wenn nachstehende Punkte erfüllt sind, erteilt die Behörde grünes Licht: