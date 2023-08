Welches Casino ohne Verifizierung seriös ist

Üblicherweise gibt es ein paar Anzeichen, woran man erkennt, ob ein Casino ohne Verifizierung seriös ist.

Zuerst würde man etwa die Lizenz überprüfen, denn üblicherweise ist man der Ansicht, dass ein Online-Casino ohne Verifizierung und Lizenz auf keinen Fall legal und seriös sein kann. Doch das wirft bei kritischen Denkern sofort die Frage auf, ob das wirklich immer so ist. Viele Experten berücksichtigen dieses Thema bei der Überprüfung und Bewertung von Casino-Seiten. Wir haben Fachleute aus der Glücksspielbranche wie Swisscasinosquad.com konsultiert.

Beim Online-Casino ist legal nicht immer seriös und umgekehrt

Wir machen Ihnen diesen Gedanken etwas greifbarer, indem wir ein paar praktische Beispiele aufgreifen, die unsere Weltanschauung vielleicht ein wenig ins Wanken bringen. In diesem Beitrag geht es zwar um Spieler aus der Schweiz, aber für das Beispiel blicken wir ins Nachbarland Deutschland.

Die Deutschen haben seit 2021 ein neues Glücksspielgesetz, welches das Spielen von virtuellen Automatenspielen in Online-Casinos legal macht. Die neuen Online-Spielotheken mit neuer deutscher Lizenz sind also auf jeden Fall nach deutschem Recht legal. Doch sehen wir uns kurz an, wie seriös diese sind.

Da muss sich der Spieler von einer nicht staatlichen Firma, die man gar nicht kennt, per Video-Ident-Verfahren überprüfen lassen und beim Einsatz der Video-Ident-Verifizierung auch noch alle persönlichen Daten jemanden Fremden preisgeben. Genau das sagt der deutsche Staat immer, soll man im Internet auf keinen Fall machen, und jetzt zwingt er die Glücksspieler dazu. Da ist anonym spielen noch sicherer. Aber das Debakel geht noch weiter.

Anschließend wird jeder deutsche Spieler bei der neuen Glücksspielbehörde in Deutschland nach der Registrierung und Identitätsprüfung gemeldet und laufend überwacht. Der Staat überprüft, dass die Spieler bei allen deutschen Glücksspielanbietern nicht mehr als 1.000 Euro pro Monat zur Einzahlung bringt. Selbst die europäische Datenschutzbehörde fand das höchst zweifelhaft und hat sofort eine Beschwerde eingelegt, die nichts gebracht hat.

Das nächste Beispiel stammt aus der Welt der Casino-Apps. Die zwei größten Anbieter für Smartphone und Tablet Apps verbieten im Apple App Store und im Google Play Store das Angebot von Casino-Apps mit Echtgeldspielen. Aber für die kostenlosen Casino-Apps können die Kunden Spielgeldpakete mit echtem Geld kaufen. Es ist also für Google und Apple seriös, wenn die Leute sicher ihr Geld verlieren, aber nicht, wenn sie die Chance auf einen Gewinn haben. Auch das ist legal und dennoch vollkommen unseriös. Sehen wir uns daher jetzt an, welche Online-Casinos ohne Verifizierung seriös sind.

Trustly Casino – Pay N Play Casinos ohne Verifizierung

Es gibt viele Zahlungsmethoden im Online-Casino, daher hat sich Trustly etwas Besonders überlegt. Man kann in den sogenannten Pay N Play Online Casinos ohne Verifizierung spielen und benötigt dabei gar kein Online-Casino-Konto. Die Registrierung für ein eigenes Spielerkonto entfällt komplett und kann durch die Einzahlung anstatt der Anmeldung ersetzt werden.

Dabei werden die dennoch notwendigen Daten direkt mit der Hausbank bei der Überweisung per Online-Banking ausgetauscht. So ersparen Sie sich die Online-Casino-Verifizierung durch Übermittlung der üblichen Dokumente komplett. Sie tätigen einfach die Einzahlung, wodurch ihre Identität von der Bank bestätigt wird, und beginnen mit dem ersten Spiel.

Im Pay N Play Casino gibt es genauso Spielautomaten, Tischspiele, Live-Casino-Spiele und auch etliche andere Casinospiele wie Bingo, Keno, Rubbelspiele oder virtuelle Sportspiele. Es sind auch alle üblichen Spieleanbieter wie NetEnt, Pragmatic Play oder Play’n Go vertreten.

Sogar ein Willkommens-Bonus und ein VIP-Programm sind dort genauso möglich wie in normalen Online-Casinos, obwohl Sie nicht einmal ihre Bankdaten bekannt geben müssen. Außerdem arbeiten die Pay N Play Online Casinos mit EU Lizenz, meistens von der schwedischen Spielinspektionen, weil auch Trustly eine der schwedischen Zahlungsmethoden ist.

Paysafecard Casino – Anonymität im Glücksspiel

Eine großartige Alternative zu den Trustly Casinos ohne Verifizierung sind die Paysafecard Casinos. Hier gibt es zwar eine Online-Verifizierung vor der Auszahlung. Aber die Einzahlung kann mit dem 16-stelligen PIN vollkommen anonym erfolgen. Die Paysafecard besteht nämlich nur aus diesem PIN, den man in jedem Supermarkt oder an der Tankstelle sogar mit Bargeld kaufen kann. So spielen Sie anonym das gesamte Spielangebot an Casino Spielen. Es gibt auch etliche Bonus-Angebote für ein Casinospiel mit Freispielen in der Spielauswahl.

Bitcoin-Online-Casinos ohne Verifizierung

Ein weiteres Beispiel sind die Bitcoin-Casino-Anbieter. Da in Europa die Kryptowährung noch immer nicht reguliert ist, bleibt ein Bitcoin-Casino mit EU Lizenz immer noch ein Traum. Daher weichen diese top Casinos nach Curaçao aus, wo es eine ordentliche Lizenz und Registrierung gibt. Andere top Online-Casinos ohne Verifizierung haben sich allerdings in Costa Rica niedergelassen, die oftmals keine Lizenz besitzen.

Dennoch sind diese Online-Casinos ohne Verifizierung alles andere als unseriös. Man kann sich dort oft auf der Website nur mit der E-Mail-Adresse und ohne weitere persönliche Daten vollkommen anonym anmelden. Für die Anmeldung benötigen Sie also kein Online-Banking-Konto und auch keinen Ausweis. Sie zahlen einfach mit Bitcoin ein und holen sich meistens einen riesigen Willkommens-Bonus inkl. Freispiele.

Weitere Krypto-Casinos für Schweizer Spieler

Es gibt aber noch weitere optimale Krypto-Casinos für Spieler aus der Schweiz, wo man jedoch schon eine Verifizierung vor der Auszahlung der Gewinne benötigt. Die Einzahlung mit Kryptowährungen kann jedoch ohne Verifizierung erfolgen. Es handelt sich aber dennoch um legale, lizenzierte Online-Spielhallen.

Lucky Dreams Casino – mit dem höchsten Willkommensangebot

Lucky Dreams Casino: Bis zu 4.000 Euro Willkommens-Bonus plus 300 Freispiele für Pragmatic Play gibt es sicherlich in keiner einheimische Spielbank. Dazu kommt eine riesige Auswahl an Online-Spielautomaten und allen möglichen anderen Spielarten wie Tischspiele, Video Poker und Live Dealer Spiele. Als zusätzlichen Bonus gibt es noch Cashback, Turniere und die „Pick & Dream“-Aktion sowie eigene Lucky Jackpots.

5Gringos – mit der Bonus-Reise

5Gringos Casino: Auf der lustigen Bonus-Reise können Sie jeden Tag neue Bonus-Aktionen inkl. Freispiele freischalten. Aber auch der Schießstand, die Überfälle und die Trophäen bieten einzigartige Bonus-Erlebnisse, teilweise sogar ohne Einsatz. Die Gewinne bringt der Betreiber Rabidi N.V. auf Wunsch auch als Kryptowährung zur Auszahlung.

Golden Star – Willkommenspaket in BTC

Golden Star Casino: Hier können Sie das Willkommensangebot sogar in Bitcoin in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es eine Lotterie mit attraktiven Auszahlungen und einen Cashback-Bonus. Am Smartphone oder Tablet können Sie jederzeit im mobilen Browser auf der mobilen Webseite alle Glücksspiele genauso wie am Desktop spielen.

Fazit zum Online-Casino ohne Verifizierung

Wir haben im Internet auch keine negativen Stimmen zum Casino ohne Anmeldung und ohne Verifizierung gefunden. Die Auszahlungen scheinen genauso wie in den anderen Casinos zu klappen. Die Auswahl an Spielen im Spielangebot von den Slots bis zum Live-Casino ist genauso umfangreich, mit oder ohne Bitcoin. Vielleicht benötigt der eine oder andere eine Anleitung für den Umgang mit Bitcoin, dafür fallen die vielen Regularien und das Live-Video weg. Die Liste der Casinos ohne Verifizierung ist lang und dort gibt es genauso jeden Casino-Bonus inklusive Freispiele und eine schnelle Auszahlung.