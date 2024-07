Wie lade ich Google Play auf Huawei nova 12i herunter?

Das Huawei nova 12i hat sich aufgrund seiner hervorragenden Leistung und hervorragenden Benutzererfahrung zu einem der beliebtesten Smartphones auf dem Markt entwickelt.

Für Benutzer, die an die Verwendung von Google-Diensten gewöhnt sind, kann das Fehlen von Google Play in der vorinstallierten Softwarebibliothek von Huawei nova12i jedoch zu Unannehmlichkeiten führen. Der Google Play Store ist der offizielle App-Store auf Android-Geräten, der Millionen von Apps und Spielen zum Herunterladen und Installieren bietet. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Google Play Store auf Huawei nova 12i herunterladen und installieren.

Schritt 1: Vorbereitung

Bevor wir mit dem Herunterladen und Installieren des huawei google play Store beginnen, müssen wir einige Vorbereitungen treffen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Huawei nova 12i bereits mit einem stabilen Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist und über genügend Strom verfügt. Dies trägt dazu bei, einen reibungslosen Download- und Installationsprozess zu gewährleisten.

Zweitens müssen wir Aurora Store und Micro G aus zuverlässigen Quellen herunterladen. Der Aurora Store ist ein App-Store eines Drittanbieters, der Zugriff auf den Google Play Store und alternative Funktionen zum Google Play Store bietet. Micro G ist ein Plug-in für das „Google Play Services“-Framework, mit dem der Aurora Store funktioniert.

Schritt 2: Laden Sie Aurora Store und Micro G herunter & installieren Sie es

Öffnen Sie App-Gallery, geben Sie „Aurora Store“ in das Suchfeld ein und klicken Sie auf „Suchen“.

Suchen Sie den Aurora Store in den Suchergebnissen und klicken Sie auf „Herunterladen“. Sobald der Download abgeschlossen ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ihn zu installieren.

Während der Installation von Aurora Store wird möglicherweise ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, Micro G zu installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Micro G von einer zuverlässigen Quelle herunterladen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu installieren.

Öffnen Sie nach Abschluss der Installation den Aurora Store. Bei der ersten Verwendung müssen Sie möglicherweise einige grundlegende Optionen wie Sprache, Region usw. festlegen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 3: Laden Sie den Google Play Store herunter & installieren Sie ihn im Aurora Store

Öffnen Sie den Aurora Store und lassen Sie die Standardoptionen aktiviert, um fortzufahren.

Geben Sie „Google Play Store“ oder „Google Play“ in das Suchfeld des Aurora Store ein und klicken Sie auf „Suchen“.

Suchen Sie den Google Play Store in den Suchergebnissen und klicken Sie auf Herunterladen. Bitte beachten Sie, dass der Google Play Store die offizielle App von Google ist und daher möglicherweise nicht direkt im Aurora Store angezeigt wird. In diesem Fall können Sie versuchen, nach Schlüsselwörtern wie „Google Installer“ oder „GMS Installer“ zu suchen, bei denen es sich um Apps handelt, mit denen Sie den Google Play Store und verwandte Dienste mit einem Klick installieren können.

Sobald der Download abgeschlossen ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ihn zu installieren. Bitte beachten Sie, dass während des Installationsvorgangs möglicherweise einige zusätzliche Berechtigungen und Einstellungen erforderlich sind. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen für jeden Schritt sorgfältig lesen und verstehen und befolgen Sie die Anweisungen.

Schritt 4: Melden Sie sich an & verwenden Sie den Google Play Store

Sobald die Installation abgeschlossen ist, finden Sie das Google Play Store-Symbol in der App-Schublade oder auf dem Startbildschirm Ihres Huawei nova 12i. Tippen Sie auf das Symbol, um den Google Play Store zu öffnen und sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie den Google Play Store verwenden, um Ihre Lieblings-Apps und -Spiele herunterzuladen und zu installieren.

Zusammenfassung

Mit den obigen Schritten sollten Sie den Google Play Store erfolgreich heruntergeladen und auf Huawei nova 12i installiert haben. Jetzt können Sie die große Auswahl an Apps und Spielen im Google Play Store genießen!