Wie man die Geschwindigkeit seines WLANs verbessern kann

Es gibt einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um die Geschwindigkeit Ihres WLANs zu verbessern.

Wir haben die besten Möglichkeiten für Sie zusammengefasst.

Router in der Nähe aufstellen

Der Router ist ein Gerät, das das Internet in einem bestimmten Bereich (meist einem Haus oder einer Wohnung) zur Verfügung stellt. Es ist wichtig, dass der Router möglichst nah an dem Ort platziert wird, an dem Sie das Internet am häufigsten nutzen, da das Signal, das der Router sendet, mit der Entfernung zum Router schwächer wird. Wenn das Signal schwächer wird, wird auch die Internetverbindung langsamer, da weniger Daten übertragen werden können. Es ist daher wichtig, die Internet Box möglichst nah an den Geräten zu platzieren, die das Internet nutzen, um eine möglichst gute Internetverbindung zu gewährleisten.

Firmware aktuell halten

Stellen Sie sicher, dass Ihr Router auf dem neuesten Firmwarestand ist. Eine aktualisierte Firmware kann möglicherweise Fehler beheben und die Leistung verbessern.

Andere Kanalbreite verwenden

Verwenden Sie eine andere Kanalbreite für Ihr WLAN. I.d.R. wird eine größere Kanalbreite zu einer höheren Geschwindigkeit führen, aber in einigen Fällen kann auch eine kleinere Kanalbreite besser funktionieren.

Elektronische Störungen vermeiden

Vermeiden Sie Störungen durch elektronische Geräte wie Mikrowellen, Babyphones oder drahtlose Telefone, die im selben Frequenzbereich wie Ihr WLAN funktionieren.

WLAN-Repeater oder Mesh verwenden

Verwenden Sie einen WLAN-Repeater oder ein Mesh-WLAN-System, um das WLAN-Signal zu verstärken und den Bereich zu erweitern.

QoS oder Traffic Shaping deaktivieren

Deaktivieren Sie Funktionen wie QoS (Quality of Service) oder Traffic Shaping, die möglicherweise die Geschwindigkeit begrenzen. QoS (Quality of Service) ist eine Funktion, die in einigen Routern und Netzwerkgeräten verfügbar ist und dazu dient, den Datenverkehr innerhalb eines Netzwerks zu priorisieren und zu steuern. Sie wird häufig verwendet, um sicherzustellen, dass bestimmte Arten von Datenverkehr, wie zum Beispiel Voice over IP (VoIP) oder Videostreaming, eine höhere Priorität haben als andere Arten von Datenverkehr, wie Z.B. Downloads oder das Surfen im Internet.

Traffic Shaping ist eine ähnliche Funktion, die verwendet wird, um den Datenverkehr innerhalb eines Netzwerks zu steuern und zu priorisieren. Sie wird häufig verwendet, um sicherzustellen, dass bestimmte Arten von Datenverkehr, wie z.B. VoIP oder Videostreaming, eine höhere Priorität haben als andere Arten von Datenverkehr.

Wenn Sie QoS oder Traffic Shaping deaktivieren, wird der Datenverkehr innerhalb des Netzwerks nicht mehr priorisiert und gesteuert. Das könnte dazu führen, dass bestimmte Arten von Datenverkehr, die normalerweise eine höhere Priorität haben, nicht mehr die gleiche Bandbreite erhalten. Allerdings könnte es auch dazu führen, dass das WLAN insgesamt schneller wird, da keine Ressourcen mehr für die Priorisierung und Steuerung des Datenverkehrs aufgewendet werden müssen.

Nicht zu viele Geräte verbinden

Schließen Sie nicht zu viele Geräte an das WLAN an. Je mehr Geräte verbunden sind, desto mehr Bandbreite wird verbraucht und desto langsamer wird das Internet. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte im Netzwerk viel Bandbreite verbrauchen, z.B. durch das Herunterladen großer Dateien oder das Streamen von Videos in hoher Qualität.

Schnelleren Dienstleister wählen

Verwenden Sie einen schnelleren Internetdienstleister, wenn möglich. Wenn Sie eine langsame Internetverbindung haben, kann es sinnvoll sein, einen Dienstleister mit höherer Geschwindigkeit zu wählen.