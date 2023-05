Wie Podcasts lokalen Kunst- & Kulturvereinen mehr Sichtbarkeit bringen

Podcasts liegen voll im Trend und werden auf der ganzen Welt täglich angehört.

Es gibt Podcasts zu jedem Thema und in jeder Sprache. Doch nicht nur große Unternehmen, Freelancer und Influencer profitieren von der modernen Art, Menschen für sich zu gewinnen. Auch Vereine können Podcasts nutzen, um ihre Sichtbarkeit zu verbessern, indem sie Menschen auf moderne Art zu einer Gemeinschaft verbinden. Es ist allerdings wichtig, dass ein Podcast von der Planung bis zur Veröffentlichung gut geplant wurde.

Was ist überhaupt ein Podcast?

Bei einem Podcast handelt es sich um eine Art Radiosender, der darauf abzielt, ein bestimmtes Publikum zu erreichen. Anders als traditionelle Radiosender wird nicht versucht, die breite Masse zu erreichen.

Bei einem Podcast geht es schlussendlich darum, neue KundInnen zu gewinnen und die Sichtbarkeit eines Projektes zu verbessern. Im Falle von lokalen Kunst- und Kulturvereinen könnte der Podcast auf Themen rund um Kunst und Kultur aufbauen.

In einem Podcast wird außerdem gar keine bzw. nur sehr wenig Werbung eingebaut, sondern Sendungen, die je nach Podcast eine bestimmte Länge haben. Wie lange die einzelnen Episoden (Sendungen) sind, kann ganz unterschiedlich sein.

Was wird für einen Podcast benötigt?

Ein Podcast muss unbedingt gut geplant werden, um das verfolgte Ziel – mehr Sichtbarkeit – auch zu erreichen. Benötigt wird neben einer entsprechenden Ausstattung, zu der mindestens ein PC, Mikro und Kopfhörer gehören sollten, auch Material, das im Podcast verwendet werden kann. Zu diesen Materialien gehören natürlich entsprechende Themen, die im Podcast besprochen werden können. Außerdem werden Medien für den Podcast und die Episoden benötigt.

Denken Sie an ein passendes Intro und Outro, die Sie in jeder Episode einbauen. Sie können auf diese Weise dafür sorgen, dass Zuhörer neue Folgen sofort erkennen und diese mit Ihrem Podcast in Verbindung bringen.

Für Kunst- und Kulturvereine könnten Tracks von Videvo eine gute Wahl sein. Zu finden sind Soundtracks aller Art. Mit einem Soundtrack können Sie sowohl das Intro als auch das Outro gestalten.

Podcasts mit Videos erstellen

Lange wurden Podcasts nur im Audioformat aufgenommen, heute ist dies anders: Immer mehr Podcaster binden auch Videos ein, um ein audiovisuelles Erlebnis zu erschaffen und potenzielle Besucher auf ansprechende Weise anzusprechen.

Wenn Sie selbst keine passenden Bild- und Videomaterialien haben, können Sie die Stock-Archive verwenden. Ein Stock Video downloaden ist bei einigen Anbietern sogar kostenlos und kann in wenigen Minuten erledigt werden.

Alternativ können Sie natürlich auch eigene Bild- und Videomaterialien einbinden. Mit eigenen Medien können Sie direkt Ihre Projekte vorstellen und für eine persönliche Verbindung sorgen, um interessierte Menschen an Ihren Verein zu binden.

Wie einen Podcast für lokale Kunst- und Kulturvereine aufbauen

Stellen Sie am besten schon vor dem Start eine Liste mit möglichen Themen zusammen, die einzeln oder gemeinsam in den Episoden besprochen werden können. Nutzen Sie außerdem aktuelle Informationen aus der Region, die Sie einbinden können.

Ein zugänglicher Veranstaltungskalender in einem bekannten Magazin aus der Gegend könnte eine gute Möglichkeit sein, um aktuelle Veranstaltungen zu kennen und vorzustellen. Sprechen Sie außerdem über:

#1 Stellen Sie sich vor und laden Sie Gäste ein

Es gibt viele Themen, die in einem Podcast für lokale Vereine geeignet sind. Stellen Sie Ihren Verein und Ihre Projekte auf jeden Fall detailliert vor. Auch Ihre Vereinsmitglieder können sich direkt im Podcast vorstellen.

Episoden mit Gästen sind sehr beliebt. In diesem Zuge können Sie auch externe Gäste aus anderen Vereinen oder Branchen einladen. Gemeinsame Projekte, auch als Cross Podcasting bezeichnet, können die Reichweite extrem verbessern, da auch die Besucher und Kunden anderer Vereine auf Ihre Arbeit aufmerksam werden.

#2 Sprechen Sie über die Geschichte

Kunst- und Kultur sind gleichzeitig auch mit der Geschichte verbunden. Nutzen Sie diese Verbindung, um wertvolle Inhalte zu erstellen und Ihren Zuhörern die Geschichte Ihrer Region und Ihrer Region näherzubringen.

Menschen, die sich für Kunst- und Kultur interessieren, interessieren sich in der Regel auch für geschichtliche Ereignisse. Vergessen Sie nicht die Verbindung zu Ihrem Verein, welchen Platz hat Ihr Verein in der Geschichte?

#3 Antike und moderne Kunst

Ein weiterer Themenbereich könnte die Splittung von Kunstarten sein. Stellen Sie die Arten der Kunst vor und gehen Sie detailliert auf die Unterschiede ein. Sie können sich mit Ihrem Podcast auf diese Weise als Experte positionieren und die Menschen von Ihrem Wissen überzeugen.

Auch im Bereich der Kultur kann dies eine Möglichkeit sein, eine Gemeinschaft zu schaffen, die sich mit Ihrem Podcast verbunden fühlt. Das Geheimnis eines guten Podcasts besteht darin, Zuhörer zu gewinnen und an sich zu binden. Mit einem guten Podcast wird Ihre Sichtbarkeit regional und überregional ansteigen.