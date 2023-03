Wie wird VR in Zukunft Kultur & Kunst in Karlsruhe verändern?

Die Technologie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark weiterentwickelt.

Heute spürt man die Digitalisierung in jedem Winkel unseres Alltags. Fast jeder hat mindestens einen Laptop und wahrscheinlich zusätzlich noch andere Geräte. Damit können wir arbeiten, Filme schauen und hin und wieder auch Games zocken.

Digitale Spiele kann man aber mittlerweile nicht nur zu Hause auf der Konsole spielen, sondern auch unterwegs, z.B. auf dem Smartphone. Es stehen immer mehr Optionen zur Verfügung, von Slot-Spielen bis hin zu Gelegenheitsspielen, die Sie eröffnen können, wenn Sie nicht mehr als fünf Minuten Zeit haben. Die Gamingbranche nutzt natürlich auch neuartige Technologien, um interessant zu bleiben – darunter unter anderem die Virtual Reality.

VR – die Zukunft des Gaming und mehr

Das Prinzip und die damit verbundene Technologie der virtuellen Realität – kurz VR – gibt es schon länger. Die Oculus Rift VR-Brille war 2012 eine der ersten ihrer Art. Im Gaming wurde die Technologie mehr oder weniger gut angenommen. Es gibt Hardcore-Fans, die darauf schwören und sich jedes neue VR-Game zulegen, aber auch Skeptiker, die VR eher für ein überflüssiges und kurzweiliges Phänomen halten.

Dabei könnte die Virtual Reality das Gaming der Zukunft verändern. Spiele werden so greifbarer, weil der Nutzer mithilfe des Headsets tief in die Umgebung eintaucht. Das sorgt für ein ganz neues Spielerlebnis, das nicht mit dem „normalen“ Gaming zu vergleichen ist. Virtuelle Räume könnten in Zukunft für eine stärkere Verbindung sorgen – und das nicht nur beim Gaming.

Auch andere Bereiche werden virtuell

Die VR wird nämlich schon lange nicht mehr nur im Gamingbereich eingesetzt. So findet die Technologie bereits bei Schulungen Anwendung, z.B. im Rahmen von Flugsimulationen. Aber auch der kulturelle Sektor und die Kunst entdecken die VR langsam aber sicher für sich.

So verfügen viele Einrichtungen schon länger über digitale Angebote für Interessierte. Internetuser können sich online das Programm ansehen oder in einem Video mehr über den Ort erfahren – sei es ein Museum, eine Kunstausstellung oder eine andere kulturelle Einrichtung. Mit der VR gehen diese jedoch noch einen Schritt weiter. Das bedeutet, dass die digitalen Angebote auf die Nutzung mit einer VR-Brille optimiert sind. Der User fühlt sich so, als stünde er wirklich im Raum und kann sich dort umsehen. Das funktioniert für Kunst- und Kulturmuseen genauso gut wie für Events. Bei Letzteren ist immer öfter auch die Verwendung von VR ein Thema.

VR in Karlsruhe

Karlsruhe ist einer der Pioniere, wenn es um die VR-Nutzung geht. Ein erster Ansatz der Stadt ist die Bereitstellung der eigenen „Karlsruhe VR App“. Die können Nutzer einfach auf ihr Smartphone laden und so die Stadt hautnah auf ihrem Handybildschirm erleben. Mithilfe der App versetzen sie sich an unterschiedliche Orte in Karlsruhe, u.a.:

Badisches Landesmuseum

Staatliche Kunsthalle

Schloss inkl. Ausblick vom Turm

So richtig Virtual Reality ist das zwar nicht – zumindest nicht, wenn man diese Angebote auf dem Smartphone und ohne VR-Brille nutzt. Einige sind jedoch zusätzlich auch echt VR und können am Computer abgerufen werden, während man ein entsprechendes Headset trägt.

Dazu gehört unter anderem die 360-Grad-Panoramatour der Kunsthalle Karlsruhe. Und auch das Zentrum für Kunst und Medien bringt immer wieder Ausstellungen oder Events, die eine VR-Option haben, z.B. die Ausstellung „Nobody’s Listening“ im Jahr 2021. Die Messe „art Karlsruhe“ 2023 wird auch für die Nutzung von VR-Brillen geeignet sein – Kunstinteressierte können sich so auf der Messe umsehen, ohne vor Ort zu sein.

Wird die virtuelle Realität das echte Erlebnis verdrängen?

Doch wie wird die VR-Technologie sich in Zukunft in Karlsruhe entwickeln? Wird man überhaupt noch in ein Museum gehen müssen oder funktioniert das alles bald am Computer?

Dass VR das echte Kunst- und Kulturerlebnis in Karlsruhe bald verdrängen könnte, ist höchst unwahrscheinlich. Ist jemand in der Stadt zu Besuch, wird er oder sie sicher das Museum oder die Kunstausstellung besuchen und nicht Laptop oder Smartphone dafür nutzen.

Alles in allem kann man davon ausgehen, dass die virtuelle Realität hauptsächlich Vorteile mit sich bringen wird. So können auch Menschen von außerhalb die kulturellen und Kunstmuseen genießen, ohne in die Stadt zu reisen. Das macht diese Erlebnisse für mehr Menschen zugänglich und könnte so auch die Bekanntheit von Karlsruhe steigern.