Wissensdurst – Das Karlsruher Science Pub Event

Seinen „Wissensdurst“ mit spannenden Inhalten (auch im Glas!) stillen kann man beim „Karlsruher Science Pub Event“ (Mi, 11.10.) im Rahmen der „Science Week“.

Dafür schickt das Wissenschaftsbüro die Gäste auf eine gemütlich-informative Nachhaltigkeitstour durch drei Innenstadtkneipen mit je zwei Vorträgen von ForscherInnen und Unternehmern.

Den Anfang macht das Kompetenzzentrum Karl in der Venus Bar (18 Uhr, Kaiserstr. 134): Das Netzwerk aus lokalen Forschungseinrichtungen und Unternehmen untersucht die Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt. Die Experten analysieren in ihrem Vortrag, ob Arbeitnehmer auch Beteiligte der digitalen Transformation sind und ob KI diskriminierend sein oder aber zu gerechteren Entscheidungen beitragen kann. Wie nachhaltige Produktion und Wiederaufbereitung in der Industrie aussieht und welches CO2-Einsparpotenzial eine Refabrikation von Maschinenteilen bietet, untersucht das Unternehmen Artiminds Robotics.

Im Guts & Glory (19.30 Uhr, Hirschhof 5) stehen die beiden Transformationsprozesse Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt: Die vielfältigen Digitalisierungsmöglichkeiten können ein entscheidender Faktor sein, die gesetzten und notwendigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen; durch die Digitalisierung wiederum entsteht neuer Ressourcen- und Energiebedarf. Die Vorträge beleuchten, wie beides gelingen kann. Außerdem wird gezeigt, wie Digitalisierung Emissionen erzeugt und welche Maßnahmen Software-Entwickler ergreifen, um ihre Produkte klimafreundlich und ressourcenschonend zu gestalten. Beteiligt sind das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung sowie das Software-Entwicklungsunternehmen Bluehands.

Im Intro Café (21 Uhr, Kaiserstr. 93) wird im Rahmen des Karlsruher Impact Hub – einem Netzwerk für Start-ups, Selbstständige und Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit anbieten – erläutert, wie die „Mein Dein“-App als Sharingplattform hilft, Dinge benutzen zu können, ohne sie zu besitzen – ob Bierbank, Hochdruckreiniger oder Bohrmaschine. Außerdem dabei: das Ernte, Verarbeitung und Wegstrecken von Grundnahrungsmitteln transparent machende mehrfach ausgezeichnete Unternehmen Regionique. -pat