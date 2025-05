Yavuz Ekinci

In der Türkei gilt der Herausgeber einer Reihe zur kurdischen Exilliteratur als einer der bedeutendsten Schriftsteller seiner Generation.

Yavuz Ekincis (geb. 1979 in Batman) fast ein Jahrhundert umspannender Familienroman „Das ferne Dorf meiner Kindheit – Auf der Suche nach der verlorenen Identität“ spiegelt die gewaltvolle Geschichte eines zerrissenen Landes und erzählt anhand des Protagonisten Rüstem von zwei Völkern, die ihrer Herkunft, Sprache und all dessen beraubt werden, was einen Menschen ausmacht. -pat