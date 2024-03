Zeugnis aus dem Bosnienkrieg

„Mein Vater reißt die Zimmertür auf und stürmt herein: Schnell wir müssen hinunter, unser Haus brennt“.

So beginnen die Erinnerungen des 13-jährigen Adnan, der als einziger seiner Familie das Massaker vom 16.4.93 überlebte, an dem 127 bosnische Muslime in Ahmici ermordet wurden. Es war eines der brutalsten Kriegsverbrechen während des kroatisch-bosniakischen Krieges.

Es lesen der Autor Thomas Obruca, Sonderermittler beim Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) in Den Haag, und der im Ort geborene Adnan Zec. -rw