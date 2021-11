1.001 Nacht & War da was?

Schahrasad hat eine besondere Gabe.

Sie kann Geschichten so spannend erzählen, dass selbst der blutrünstigste König mild wird und lieber ruhig zuhört. „1.001 Nacht“ fasziniert Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen, wird von Jakob Weiss inszeniert und der Musikerin Naima Husseini geheimnisvoll in Klang gesetzt. Ab sechs Jahren (Premiere: So, 14.11., 17 Uhr; Sa, 20.11.+27.11., 11 Uhr; So, 28.11., 11+15 Uhr, Kleines Haus).

Kleine Kinder lieben es, neugierig in Schubladen zu spicken. Überall liegen neue Überraschungen – oder fehlt plötzlich ein Gegenstand. „War da was?“ ist Theater für Kinder ab drei und erzählt von der Faszination des Sichtbaren und Verborgenen (Premiere: Sa, 27.11., 15 Uhr; Di, 30.11., 9+11 Uhr, Insel). -fd