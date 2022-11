Die Familienstücke zur Weihnachtszeit ergänzen das Programm am Konzerthaus, das regelmäßig Staatstheater-Produktionen zu Gast hat.

Mit Lodi Doumit in der Titelrolle entführt das Ensemble des Jungen Staatstheaters ZuschauerInnen ab sechs in die Märchenwelt von „1.001 Nacht“: Im Mittelpunkt der szenischen Erzählung steht die kluge Schahrasad, die einem bösen König entgegentritt und dabei an wundersame Orte mit Feen, Prinzen, Geistern und fliegenden Teppichen gelangt.

Als Teil der barrierefreien Staatstheater-Angebote gibt es an bestimmten Terminen Vorstellungen mit arabischen, englischen und ukrainischen Übertiteln sowie Live-Audiodeskription (8./18./26.12./8.1.) und Gebärdensprache (8.1.). -pat