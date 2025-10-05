1. Kammerkonzert

Eines der dunkelsten und tiefgründigsten Streichquartette von Mozart, das in Tonart und Duktus schon die Welt des Don Giovanni antizipiert, trifft im ersten Kammerkonzert auf das ebenso schwergewichtige „3. Streichquartett“ von Schostakowitsch.

Dazwischen erklingt ein „Klagelied“ von Alfred Schnittke, das 1997 für das legendäre Kronos Quartet entstand. Es spielt das Fidelitas Quartett Masae Kobayashi und Yeji Park (Violine), Fernando Arias Parra (Viola) und I Chien (Violoncello). -rw