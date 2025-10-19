1. Kinderkonzert
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.10.2025
In Brittens Orchesterführer für junge Leute geht es nicht nur um ausgewählte Instrumente wie z.B. bei „Peter und der Wolf“, sondern ums Ganze.
Der englische Komponist lässt eine Melodie seines rund 250 Jahre älteren Landsmannes Henry Purcell in Variationen durch alle Instrumentengruppen laufen. Ursprünglich für einen Lehrfilm komponiert, ist diese Musik das wohl bekannteste Orchesterporträt für den Konzertsaal, zu dem Brittens Freund Eric Crozier die passende Erzählung schrieb.
Ulrich Wagner dirigiert die Badische Staatskapelle, Erzähler ist Gunnar Schmidt. Ab sechs Jahren. -rw
So, 19.10., 11+15 Uhr; Mo, 20.10., 10 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe
Ausgangspunkt des Workshops „Erforschung des Unerwarteten“ ist das Ausloten der Qualität des Einzigartigen, Spontanen und Unerwarteten im leeren Raum. Ziel ist es, die Tänzer dazu zu inspirieren, ihre eigene Bewegungssprache zu entwickeln.
Lisa Thomas (geb. 1959) ist seit 2005 Künstlerische Leiterin des Altentanztheaters Zartbitter/Festival „Vielfalten“ an der Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg; als Tänzerin und Performerin ist sie in Stuttgart festes Mitglied der freien Ensembles Instant PIG/Stuttgart, Multipluralwesen und Different Food Different Entertainment.
Level: Open. Vorerfahrung mit Tanzimprovisation wird vorausgesetzt. Anmeld.: workshop@tanzareal.de bis 12.10. -rw
