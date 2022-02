1. Komische Nacht Karlsruhe

Bei diesem Comedy-Marathon kommen nur die KünstlerInnen ins Schwitzen.

Während der „Komischen Nacht“ switchen fünf aus „Quatsch Comedy Club“ und „Nightwash“ bekannte Comedians und andere Spaßmacher für ihre 20-Minuten-Auftritte zwischen verschiedenen Locations und gestalten so ein abendfüllendes Programm, während die Gäste bei Speis und Trank in ihrem Lieblingslokal verweilen. In mittlerweile über 30 Städten langjährig etabliert, feiert das Format der Oldenburger Agentur „Mitunskannman.Reden“ nun auch in Karlsruhe Premiere.

Es treten an: Dr. Pop, der sein Publikum mit in die komische Welt der Musik nimmt, Herr Schröder, „vom Staat geprüfter Deutschlehrer und Beamter mit Frustrationshintergrund“, Johnny Armstrong, Einzeiler-Schnellfeuer-Komiker aus England, der griechische Slam-Poet Nektarios Vlachopoulos und der sächselnde Mann der 1.000 Stimmen Thomas Nicolai. -pat



Mitmachen & Gewinnen: INKA verlost 3 x 2 Tickets für die Show im K2 des Kammertheaters. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Komische Nacht Karlsruhe“ bis Fr, 4.3.