1. Sinfoniekonzert

Der nahe der spanischen Grenze geborene Ravel hatte eine enge Bindung zu diesem Nachbarland.

In seinem ersten, 1908 uraufgeführten Orchesterwerk vereint er sinnlich wie tiefsinnig französische Klangsprache mit spanischem Kolorit. Kurze Zeit später arbeitete der spanische Komponist Manuel de Falla – wiederum in Paris – an seinem erfolgreichsten Werk, den „Nächten in spanischen Gärten“. Die „Sinfonischen Impressionen“ waren ursprünglich für Soloklavier gedacht, den Solopart spielt der Karlsruher Pianist Kalle Randalu.

Ebenfalls im Programm: die Sinfonische Fantasie „Aus Italien“ von Richard Strauss. Georg Fritzsch dirigiert die Badische Staatskapelle. -rw