1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche

„Nun werde ich eine sinfonie concertante machen“, schrieb der 22-jährige Mozart im Frühjahr 1778 aus Paris an seinen Vater, inspiriert von einigen ebenfalls dort weilenden Bläsern der Mannheimer Hofkapelle.

Da er aber ohne Notenniederschrift nach Wien zurückreiste, bleibt die Genese des Werkes bis heute geheimnisumwittert. Solisten der Staatskapelle bilden das konzertierende Bläserquartett. Als Finalmusik für Salzburger Studenten, die nach ihrem Studienabschluss feierten und dann in der Postkutsche ihre Heimreise antraten, entstand 1779 die siebensätzige „Posthorn“-Serenade. Bei aller Leichtigkeit nutzte Mozart das Werk auch für Passagen emotionaler Tiefgründigkeit.

Es spielt die Badische Staatskapelle mit den Solisten Kai Bantelmann (Oboe), Daniel Bollinger (Klarinette), Anna-Marie Maas (Fagott) und Paul Wolf (Horn). -rw