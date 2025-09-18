10. Atoll-Festival

„Cirque Ahead“ heißt es seit 2016 im Tollhaus.

Als eines der ersten Festivals in Deutschland, das sich ausschließlich den aktuellen Zirkustendenzen verschrieben hat, ist das „Atoll“ inzwischen auch europaweit bestens etabliert! Zum ersten runden Geburtstag gibt’s bei 22 Produktionen von Protagonisten aus neun Ländern ein Wiedersehen mit Künstlern, die das Publikum in den vergangenen zehn Jahren begeistert haben und nun meist mit neuen Stücken wiederkehren, KA-Premieren – und einem viertägigen Gastspiel des französischen Zirkusstars Johann Le Guillerm, der mit seinem Cirque Ici (Do, 18.9., 19.30 Uhr; Fr, 19.9., 20 Uhr; Sa, 20.9., 20.30 Uhr; So, 21.9., 19 Uhr) die aufwendige Zeltproduktion „Terces“ zeigt.

Weitere Gäste des mit mehr als 50 Vorstellungen in Sälen, Zelten und open air aufwartenden Festivals sind u.a. die katalanische Clownstruppe Los Galindos (Mi+Fr, 24.+26.9., 20 Uhr; Sa, 27.9., 21.15 Uhr) mit ihrem schwarzhumorigen „Mort du rire“, die bereits beim ersten „Atoll“ gastierende finnische weibliche All-Star-Compagnie Mad In Finland (Fr, 19.9., 19.30 Uhr; Sa, 20.9., 18.30 Uhr; So, 21.9., 17 Uhr) und der erstmals in Karlsruhe auftretende Basler Circus Fahraway (Fr, 26.9., 19 Uhr; Sa, 27.9., 17.30 Uhr; So, 28.9., 14 Uhr) mit dem zauberhaften Stück „Elefant“ als eine von mehreren Formationen, die dieses Jahr einen Fokus auf die Schweizer Szene richten.

Eine weitere Premiere ist der eintrittsfreie Kinder- und Familientag (So, 21.9.). An Wiederbegegnungen geboten sind u.a. das seine Vorstellungen im intimen Lkw-Rahmen gebende belgische Duo Post Uit Hessdalen (Fr, 19.9., 18/20.30/22 Uhr; Sa, 20.9., 17/18.30/20.30 Uhr; So, 21.9., 14/16/18 Uhr) sowie die ihr neues Stück „Aufbruch“ vorstellende deutsch-belgisch-niederländische Compagnie Common Ground (Fr, 26.9., 20 Uhr; Sa, 27.9., 19.30 Uhr; So, 28.9., 16 Uhr). Der aus der Fächerstadt stammende Nikolaus hat sich in Frankreich zum Pionier des zeitgenössischen Zirkus’ aufgeschwungen und präsentiert mit einer größeren Künstlerriege seinen fürs „Atoll“ konzipierten „Artistischen Rundgang“ (Sa, 27.9., 16 Uhr; So, 28.9., 14 Uhr) übers Schlachthof-Gelände.

Die Stärkung der deutschen Szene war dem Festival seit Beginn ein großes Anliegen und so feiert man dieses Mal die Premiere von „Drift“ der 2023er Stipendiatinnen des Kreationsbündnisses „Zirkus On“ Less Kuerdas (Do, 25.9., 19.30 Uhr; Fr, 26.9., 19 Uhr) und zeigt mit „Øblik“ das Stück der Schlappseilartistin Theresa Kuhn (Fr+Sa, 19.+20.9., 19.30 Uhr, open air, Eintritt frei). Außerdem dabei: Boris Arquier, der in den 90ern zu den Protagonisten des Musiktheaterzirkus’ Gosh zählte und mit der Cie Le Doux Supplice (Sa, 27.9., 20.30 Uhr; So, 28.9., 18 Uhr) den Festivalabschluss spielt. -pat