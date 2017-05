10. Karlsruher Ballettwoche

Das tänzerische Jahreshighlight am Staatstheater feiert Jubiläum.

Die zehnte „Karlsruher Ballettwoche“ steht einmal mehr für einen Mix aus Klassikern des Repertoires und neuen Stücken, flankiert von einem künstlernahen Rahmenprogramm. Los geht’s mit Terence Kohlers „Das kleine Schwarze / The Riot of Spring“, das Coco Chanel und Igor Stravinsky zusammenbringt (Di, 23.5.).

Dem frisch kreierten Stück folgt das älteste heute erhaltene Ballett: „La Sylphide“ von Peter Schaufuss (nach August Bournonville; Mi, 24.5.), das mit seiner Protagonistin, einem Luftwesen, gut zu Jiri Bubeniceks „Rusalka“ passt, in dem die gleichnamige Nixe liebestrunken ein riskantes Wagnis eingeht (Do, 25.5.). John Crankos Ballettkomödie „Der Widerspenstigen Zähmung“ orientiert sich an William Shakespeare, die Musik von Kurt-Heinz Stolze an Domenico Scarlatti (Fr, 26.5.). Alle Vorführungen finden um 20 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters statt.

Dort findet mit der Ballett Gala die Woche schließlich ihren Höhepunkt: Internationale Stars und Karlsruher Ensemblemitglieder werden das Publikum ebenso virtuos wie elegant unterhalten (Sa, 27.5., 19 Uhr). Nach den Vorstellungen finden jeweils Autogrammstunden statt – und eine begrenzte Anzahl an Fans darf vor den Aufführungen das Warm-up des Ensembles im Ballettsaal beobachten. -fd