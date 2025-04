10. Karlsruher Brass Night

Der Bläserkreis der Christuskirche (Ltg. Joachim Osswald) ist wieder Gastgeber der „Brass Night“.

Zum zehnten Jubiläum spielen die renommierte Hornklasse der HfM unter der Leitung von Prof. Will Sanders, die Posaunenchöre Eggenstein-Leopoldshafen und Neureut-Kirchfeld, die Bläserensembles von Peter und Paul und dem Kons sowie das Karidion Brass Quintett mit Kantor Peter Gortner an der Orgel. In der Konzertpause wird eine Bewirtung angeboten. -rw