10. Kinderzirkusfestival

Nachdem die Zeltsaison im Otto-Dullenkopf-Park am Sa, 30.4., 14.30 Uhr, bei einer eintrittsfreien Mitmachzirkusshow eröffnet wird, heißt es Manege frei für das zehnte „Kinderzirkusfestival“.

Alle Kinder ab sechs Jahren können kostenfrei und ohne Anmeldung mitmachen (Di-Do, tägl. 14.30-17.30 Uhr). Am Fr startet die Aktion bereits um 12 Uhr, denn um 15.30 und 18.30 präsentieren die Kinder in zwei Zirkusshows ihre einstudierten Nummern.

Am Pfingstmontag um 15.30 Uhr wird das Festival mit einer Gala und Gästen aus Kinder- und Jugendzirkussen in Ba-Wü eröffnet; am Di findet um 18.30 Uhr eine Akrobatikshow mit Gästen aus Nancy statt; das Zirkuscafé ist täglich geöffnet. -pat