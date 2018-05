112. Theatersommer Ötigheim

Seit 1906 sprengt Theater in Ötigheim alle Dimensionen.

Bis zu 100.000 Besucher pilgern alljährlich in den mittelbadischen Ort, um vom überdachten Zuschauerraum aus die Aufführungen auf Deutschlands größter Freilichtbühne mit bis zu 600 Amateurdarstellern zu verfolgen.

Der 112. „Theatersommer“ präsentiert als Neuinszenierung Carl Zellers launige Operette „Der Vogelhändler“ (Premiere: Sa, 16.6., 20 Uhr) sowie zwei Wiederaufnahmen: das bereits vor fünf Jahren gezeigte Schauspiel „Der Name der Rose“ (3.8.) nach Umberto Eco und das 2017 schon im Vorfeld ausverkaufte „Dschungelbuch – Das Musical“ (7.7.).

Ergänzt wird der das Programm durch die traditionellen „Festlichen Konzerte“ (20.+21.7.) sowie einige Gastspiele: eine Filmmusikgala von Orso (7.8.), „Die große Schlager-Hitparade“ (8.8.) und drei exklusiv für Ötigheim zusammengestellte Abende mit Marshall & Alexander (21.-23.8.), die nach den Jubiläumskonzerten zum 20-jährigen Bestehens des Sängerduos diesmal auf „Große musikalische Weltreise“ gehen.

INKA verlost 3 x 2 Tickets für „Dschungelbuch – Das Musical“ (Fr, 13.7., 18 Uhr), „Orso – Galanacht der Filmmusik“ (Di, 7.8., 20 Uhr) und „Der Name der Rose“ (Fr, 17.8., 20 Uhr). Teilnahme per E-Mail bis So, 8.7. an verlosung@inka-magazin.de, Stichwort ist der jeweilige Veranstaltungstitel. -pat