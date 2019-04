113. Theatersommer Ötigheim

Seit 1906 sprengt Theater in Ötigheim alle Dimensionen.

Bis zu 100.000 Besucher pilgern alljährlich in den mittelbadischen Ort, um vom überdachten Zuschauerraum aus die Aufführungen auf Deutschlands größter Freilichtbühne mit bis zu 600 Amateurdarstellern zu verfolgen. Die Volksschauspiele Ötigheim starten mit der Großproduktion „Münchhausen“ (Premiere: Sa, 22.6., 20 Uhr): Die 15 Geschichten des Lügenbarons vom Ritt auf der Kanonenkugel bis hin zur Rettung der italienischen Prinzessin basieren auf Erich Kästners Drehbuch zur gleichnamigen Ufa-Verfilmung mit Hans Albers in der Titelrolle. Trotz der Treue der Volksschauspiele zu Friedrich Schiller ist sein wortgewaltiges Drama „Die Räuber“ (Premiere: Sa, 10.8., 19.30 Uhr) 2019 erstmals in Ötigheim zu sehen.

Mit dem „Gestiefelten Kater“ (Sa, 13.7., 14 Uhr) kommt ein Wiederholungstäter nach Ötogheim: Das Märchen der Gebrüder Grimm war bereits Mitte der 90er zu sehen und wird nun in einer Neubearbeitung mit Kinderchor und -ballett, großem Ensemble und Katzenmusik-Liveband für Kids ab sechs Jahren gespielt. Die mit konzertanter Tanzmusik, Operetten-Auszügen und einem Ballett-Querschnitt dem Lauf der Donau folgenden „Festlichen Konzerte“ (Fr+Sa, 26.+27.7.) sind bereits ausverkauft.

Ergänzt wird das Programm durch verschiedene Gastspiele: Dem eigentlichen „Theatersommer“-Start vorgelagert ist das Abschlusskonzert des „Internationalen „Chorfestivals Baden“ (Sa, 25.5., 20 Uhr), dazu kommen u.a. die SWR Big Band & Max Mutzke (Mi, 14.8., 20 Uhr), die „Bee Gees“-Tribute-Show „Nights On Broadway“ (Do, 15.8., 20 Uhr) und die seit 2001 zum Programm zählenden traditionellen Konzerte von Marshall & Alexander (Di-Do, 27.-29.8., 20 Uhr).

Bariton Marc Marshall, der als Impresario von „Mr. M’s Jazz Club“ seit 2008 alljährlich die ganz großen Namen des Genres nach Baden-Baden holt, und Tenor Jay Alexander widmen sich dieses Mal den Melodien aus „Grand Prix“ und „Eurovision Song Contest“ von Abba bis Udo Jürgens, von Nicole bis Celine Dion und von Stefan Raab bis Conchita Wurst. Neben Hits wie „Waterloo“, „Rise Like A Phoenix“, „Halleluja“, „Fly On The Wings Of Love“ und „Ein bisschen Frieden“ erklingen auch Lieder, die nicht ganz oben gestanden haben. Stargast: der dreimalige „Grand Prix“-Sieger Johnny Logan.

