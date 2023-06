116. Theatersommer Ötigheim

Nach „Das Wirtshaus im Spessart“ und „Das Haus in Montevideo“ geht mit dem Musical „Der Zauberer von Oz“ die dritte Premiere des „Ötigheimer Theatersommers“ über Deutschlands größte Freilichtbühne.

Darin macht sich die junge Dorothy auf die Suche nach einem Platz „irgendwo über dem Regenbogen, wo Kummer schmilzt wie Himbeereis“ und mithilfe ihrer neuen Freunde Blechmann, Vogelscheuche und Löwe einen Weg zurück nach Hause sucht. Die Geschichte nach Lyman Frank Baums Kinderbuchklassiker aus dem Jahr 1900 für Menschen ab sechs erfuhr durch den Film mit Judy Garland eine ohrwurmträchtige musikalische Interpretation und wird von Torsten Krug, der in Ötigheim u.a. den „Gestiefelten Kater“ oder „Max und Moritz“ verantwortet hat, fantasievoll mit Kinderballett und -chor inszeniert (Premiere: Sa, 8.7., 14 Uhr; So, 9.7., 14 Uhr; Fr, 14.7., 18 Uhr; Sa, 15.7., 14 Uhr).

In die „Neue Welt“ führen dann die „Festlichen Konzerte“ (Fr+Sa, 21.+22.7., 20 Uhr) mit dem Orchester, den Tanzgruppen und Chören der Volksschauspiele sowie renommierten Solisten (Sopranistin Venicia Sandria Rasmussen und der isländische Tenor Einar Dagur Jónsson). Im Zentrum stehen Werke von Leonard Bernstein, darunter eine Konzertsuite der „West Side Story“ sowie die Ouvertüre und die Arie „Glitter And Be Gay“ aus der Operette „Candide“, dazu Gershwins „Summertime“, Dvořáks „Lago“ aus der 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“, Vanglis’ „Conquest Of Paradise“ und Leroy Andersons „Waltzing Cat“. -pat