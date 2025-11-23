120 Jahre Bachchor: Verdis „Requiem“

Mit Giuseppe Verdi monumentalem „Requiem“ präsentiert KMD Raiser ein fulminantes Abschlusskonzert des Jubiläums „120 Jahre Bachchor“.

Der Bachchor und das Instrumental-Ensemble Camerata 2000 werden von einem hochkarätigen Solistenquartett mit Inga Schäfer (Sopran), Regina Grönegreß (Alt), Michael Pflumm (Tenor) und Friedemann Röhlig (Bass) begleitet.

Die „Messa da Requiem“ zählt zu den eindrucksvollsten geistlichen Werken des 19. Jh. Immer wieder wurde Verdi vorgeworfen, sein „Requiem“ sei zu dramatisch, zu opernhaft – aber gerade dies macht den einzigartigen Reiz des Werks aus, weil der Komponist die feierliche Würde der Totenmesse mit der packenden Emotionalität seiner Opern verbindet. -rw