14. Marottinale

Das Figurentheater kennt so manchen Trick, um Puppen lebendig erscheinen zu lassen und Gegenständen einen ganz speziellen Charakter zu verleihen.

Dazu gehört auch „Georges Méliès letzter Trick“, ein Gastspiel des Theater Drak aus Tschechien im Rahmen des „Marottinale“-Festivals. Wer erfahren will, was es mit dem großen Kino-Pionier Méliès auf sich hat, der mit Zelluloid-Filmstreifen, Effekten, Illusionen und Fantasien gegen alles kämpft, vielleicht sogar gegen den Tod, muss am Fr, 22.3. ins Tollhaus gehen, denn die turbulente Performance wird dort gespielt.

Zu allen weiteren Aufführungen trifft man sich im Figurentheater Marotte, beispielsweise zum Nibelungen-Remake „Looking For Brunhild“ (Sa, 23.3., 20 Uhr) oder aber mitsamt Kind und Kegel zum Programm für die junge Generation, das u.a. „Die Reise ins Schlaraffenland“ (Sa, 23.3., 15 Uhr, ab vier Jahren) oder das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ (So, 24.3., 11 Uhr, ab vier) umfasst. -bes