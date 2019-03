14. Marottinale

Tagsüber die Kinder, abends die Erwachsenen.

Das Figurentheaterfestival „Marottinale“ richtet sich erneut an alle, die das Puppentheater in seiner ganzen Vielfalt lieben! Bei der 14. Auflage begrüßt die Marotte erneut sowohl langjährige Kollegen als auch neue Gäste, die in Karlsruhe zeigen, was anderswo so gespielt wird. Zum Beispiel in Tschechien: Das Theater Drak kommt am 22.3. mit seiner Performance über Georges Méliès, den Begründer des Stummfilm-Zeitalters und damit der zelluloiden Unsterblichkeit, ins Tollhaus. Oder in Berlin: „Looking For Brunhild“ heißt das Stück, in dem sich am 23.3. die Nibelungensage rückwärts wieder aufrollt, wenn die Königin hier als einzige Überlebende des Gemetzels zurückblickt auf die Aventüren, die zum Tod so vieler Helden und Bösewichte geführt haben.

Und aus Nürnberg wird zur eröffnenden „Elchjagd“ gepfiffen, einer aberwitzigen Komödie mit hohem Freak-Faktor, heraufbeschworen mit einer Handvoll untoter Puppenköpfe. Kids ab vier freuen sich während der Festivaltage auf den plüschigen kleinen Ausreißer Teddy Brumm, eine fantastische Reise ins Schlaraffenland und das altbekannte Märchen vom Fischer und seiner Frau aus einer Zeit, da das Wünschen noch half, sofern man es damit nicht übertrieb; und schon Dreijährige haben Spaß an der bezaubernden Freundschaftsgeschichte „Guten Tag, kleines Schweinchen“ frisch aus Janoschs Panama. -bes