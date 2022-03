16. Marottinale

Im März 2020 noch knapp dem Lockdown entwichen, musste die „Marottinale“ vergangenes Jahr pausieren.

Jetzt aber findet das 16. Karlsruher Figurentheaterfestival statt. Fünf Stücke für Kinder und/oder Erwachsene zeigen, dass animiertes Geschichtenerzählen noch mehr sein kann als Zeichentrick und Computeranimation. In der Marotte-Eigenproduktion „Speeddating für Senioren“ erzählt Marc Becker von der Partnersuche über 60, von der Sehnsucht nach Nähe im Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit (17.3., 20 Uhr).

In „Macbeth für Anfänger“ wagen ausrangierte Marionetten den Aufstand gegen ihren Puppenspieler: Auf eigene Faust üben sie Shakespeares „Macbeth“ ein und geraten dabei auf des Schicksals Pfade. Es spielt Tristan Vogt von Thalias Kompagnos aus Nürnberg (18.3., 20 Uhr). „Solo Sunny & Me“ ist eine Liebeserklärung an den DDR-Film „Solo Sunny“ von Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhaase aus dem Jahr 1980. Rike Schuberty macht sich mit der Geschichte der sehnsüchtig fahrenden Schlagersängerin Sunny einen eigenen Konzertabend.

Die Berlinerin spielte in Bands wie Masha Qrella, Britta (mit Christiane Rösinger) und Contriva (19.3., 20 Uhr). Sonntag (20.3.) ist Kindertag: Um 11 Uhr macht sich „Mäuseken Wackelohr“ auf den Weg zum schönen Mäuserich, den er zum Freund gewinnen will. Blöd nur, dass eine Katze dazwischenstreunert. Auch hier spielt Rike Schuberty. „Der kleine Häwelmann“ (16 Uhr) will einfach nicht schlafen gehen. Also geht er im Bettchen die Wände hoch, rauf zur Zimmerdecke, und mit dem Mond bis zu den Sternen. Eine musikalisch-magische Reise, gespielt vom Flying Fox Theater Berlin. -fd